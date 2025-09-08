Hasičské auto za 574-tisíc eur sa rozpadá: Šutaj Eštok ho predviedol, hasiči ho odmietli použiť. Z tlačovky šlo späť do fabriky

Foto: TASR/Daniel Stehlík

Nina Malovcová
Hasiči si všimli problémy okamžite.

Mal to byť veľký triumf a dôkaz, že hasiči dostanú špičkovú techniku. Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok sa pred Vianocami prezentoval pred kamerami a ukazoval nové hasičské auto za stovky tisíc eur. Lenže namiesto služby v teréne čakal vozidlo iný osud. Po slávnosti sa vrátilo späť do fabriky a dnes je symbolom jedného z najväčších škandálov posledných rokov.

Na kauzu upozornil Denník N, ktorý anonymne hovoril s hasičmi a zistil, že vozidlo bolo nekvalitné a plné závažných chýb. Auto údajne nebolo pripravené na zásahy a hasiči ho odmietli prevziať.

Hasiči: auto je totálne nekvalitné

Pod zárukou anonymity viacerí hasiči potvrdili, že auto bolo v zlom stave od začiatku. Ako povedal jeden z nich, bolo jasné, že ho priviezli len kvôli fotografiám a nie preto, aby mohlo hneď zasahovať. O dva mesiace neskôr, keď auto dorazilo na hasičskú stanicu, sa problémy potvrdili a navyše sa ukázalo, že ich je ešte viac.

Hasiči pri detailnej kontrole napočítali približne tridsať chýb. Objavili sa problémy s brzdami, ktoré sa prehrievali a deformovali, v zadnej časti zatekala voda, vybavenie bolo nelogicky rozmiestnené a vyrobené z nekvalitných materiálov, reflexné prvky sa začali odlepovať a z vozidla dokonca opadávala farba.

„Nezažili sme hasičské auto, ktoré by malo toľko problémov od novoty,“ povedal pre denník N jeden z hasičov. Problémom bolo aj rozloženie vybavenia. Ťažké hadice a náradie boli umiestnené v horných policiach, zatiaľ čo menej dôležité predmety boli uložené dole. Hasiči upozorňujú, že pri zásahu rozhodujú sekundy a takéto riešenie je vyslovene nebezpečné.

Firma bez webu a zákazka za desiatky miliónov

Nové vozidlo dodala spoločnosť LRK Trading, ktorá sídli v rodinnom dome a dlho nemala webovú stránku ani telefón. Napriek tomu získala kontrakt na 79 áut v celkovej hodnote 46 miliónov eur. Opozícia tvrdí, že podobné vozidlá v Česku stoja okolo 300-tisíc eur, teda výrazne menej.

Foto: TASR/Daniel Stehlík

Prezident hasičov Adrián Mifkovič odmietol, že by vozidlo malo závažné nedostatky. Do debaty sa pridal poslanec Richard Glück zo Smeru, ktorý nepríjemné otázky médií označil za politiku. Samotní hasiči však hovoria o dlhom zozname chýb a varujú, že takéto auto môže ohroziť ich prácu aj životy ľudí.

Otázniky okolo ďalších miliónov

Dodávateľ má dodať ešte ďalších 78 vozidiel. Kedy sa tak stane, nie je jasné. Celková cena zákazky je 46 miliónov eur a podľa opozície sa v nej ukrýva aj nejasná položka vo výške 12 miliónov eur. Čo presne tieto peniaze predstavujú, doteraz nik nevysvetlil.

Foto: TASR/Daniel Stehlík

Na problém s dodávkou hasičských áut upozorňoval aj bývalý minister vnútra Roman Mikulec, podľa ktorého mala firma LRK Trading dodať do roka od podpisu zmluvy najmenej 30 kusov vozidiel. Namiesto toho dostali hasiči len jeden prototyp. Mikulec zároveň upozornil na podozrivé fakturovanie, keď bolo prvé auto vyúčtované skôr, než naň ministerstvo vystavilo objednávku. Tvrdil, že firma nemá peniaze na to, aby vedela zákazku splniť.

