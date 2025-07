Umelecký svet zasiahla smutná správa: Zomrela legenda obľúbeného seriálu, zahral si aj po boku Meryl Streep

Zomrel herec Peter-Henry Schroeder. Vo veku 90 rokov skonal v centre klinickej medicíny Lake City VA Medical Center na Floride obklopený svojou blízkou rodinou. Schroeder bol legendou seriálu Star Trek: Enterprise.

O jeho smrti informoval denník Deadline.

Peter-Henry Schroeder sa preslávil predovšetkým účinkovaním v seriály Star Trek, počas svojho života si však zahral aj v iných legendárnych filmoch.

