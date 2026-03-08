Umelá inteligencia prenikla do sveta vojny: Model priniesol tajomnú „predpoveď“, má to však háčik

Foto: Apokalypsa v meste/vytvoril chatgpt

Michaela Olexová
Umelá inteligencia
V kontexte nedávnych udalostí a využitia AI v súčasnom vojenskom svete naberá všetko nový rozmer.

Vedci proti sebe postavili viacero populárnych a široko využívaných modelov umelej inteligencie (AI). Do experimentu zaradili systémy ako ChatGPT, Claude Sonnet či Gemini.

„Vo svete, kde umelá inteligencia zohráva čoraz väčšiu úlohu vo vojenskej stratégii, je nevyhnutné porozumieť tomu, ako pokročilé modely napodobňujú ľudskú strategickú logiku,“ uviedol vedúci výskumu, profesor Kenneth Payne, informuje portál CNN Prima News.

Viac z témy Umelá inteligencia:
1.
Umelá inteligencia dostala v novej štúdii povolenie ovládať jadrové zbrane. Skončilo to hrôzostrašne
2.
Čaká ju koniec? Umelá inteligencia je podľa vedcov už na pokraji síl
3.
Umelá inteligencia zmení 90 % povolaní: O 4 roky môže zmiznúť 212-tisíc pracovných miest
Zobraziť všetky články (29)

Výsledky experimentu naznačujú, že modely by jadrový konflikt začali oveľa pravdepodobnejšie než ľudia. V rámci štúdie medzi sebou viedli spolu 21 simulovaných strategických súbojov. Ako sme vás informovali skôr v tomto týždni, až v 95 % prípadov by sa tieto simulácie skončili použitím jadrových zbraní.

Využitie AI vo vojenskej sfére už nie je iba hypotézou

Bežná verejnosť môže vedeckú štúdiu vnímať najskôr ako to, čím je – obyčajný experiment. Pravdou však je, že využívanie umelej inteligencie vo vojenskej sfére už dnes nie je iba hypotézou.

Portál CNN Prima totiž informuje o tom, že model Claude od spoločnosti Anthropic mal byť už nasadený na bližšie nešpecifikované úlohy v prostredí amerického ministerstva obrany aj spravodajských služieb. Objavili sa aj správy, že tento systém mohol byť využitý počas operácie, pri ktorej americké špeciálne jednotky zajali venezuelského prezidenta Nicolása Madura.

umelá inteligencia v práci
Ilustračná foto: Pexels

Americká vláda zároveň podľa médií tlačí na spoločnosť Anthropic, aby umožnila širšie využívanie modelu Claude. Firma sa bráni s argumentom, že by to podkopávalo demokratické hodnoty a bezpečnostné princípy, na ktorých bol systém navrhnutý. Vláda však naznačuje, že by mohla uplatniť tzv. Defense Production Act – zákon, ktorý jej v mimoriadnych situáciách umožňuje prinútiť súkromné firmy, aby svoje technológie sprístupnili pre obranné potreby štátu.

Konkurenčná spoločnosť OpenAI už s Pentagónom kontrakt uzatvorila. Podľa dostupných informácií ide o pomerne čerstvú dohodu, ktorá má urýchliť integráciu AI do obranných systémov Spojených štátov.

Muskov Grok AI a jeho tajomné predpovede

V súvislosti s potenciálom AI a jej vplyvom na geopolitiku zaujala aj nedávna správa týkajúca sa modelu Grok, ktorý je vyvinutý spoločnosťou xAI Elona Muska. Ide o chatbot, ktorý patrí medzi najkontroverznejšie systémy umelej inteligencie v súčasnom technologickom prostredí. Tento prívlastok si vyslúžil najmä preto, že v minulosti umožňoval generovanie sexualizovaných a explicitných obrázkov žien a dokonca aj maloletých.

Nedávno sa však dostal do pozornosti z iného dôvodu – pre svoju záhadnú predpoveď o eskalácii napätia na Blízkom východe. Model mal 25. februára uviesť, že k útoku Spojených štátov na Irán dôjde 28. februára. Keď ho denník The Jerusalem Post vyzval, aby svoju predpoveď prehodnotil, odpovedal, že vychádza z informácií založených na dôkazoch a že ide o „najinformovanejší odhad“, aký je schopný poskytnúť.

K tejto neobvyklej situácii sa následne vyjadril aj samotný Musk. Na sociálnej sieti X napísal: „Predpovedanie budúcnosti je najlepším meradlom inteligencie.“

Portál Firstpost však upozorňuje, že podobné prípady treba interpretovať opatrne. Podľa neho experiment skôr ukazuje schopnosť modelu rozpoznávať vzorce vo verejne dostupných dátach. „Predpoveď“ tak mohla byť ovplyvnená prebiehajúcimi mediálnymi špekuláciami a analytickými diskusiami.

Ako dodáva portál: „Či incident s predpoveďou modelu Grok signalizuje niečo o budúcnosti umelej inteligencie, alebo ide len o známu náhodu, sa ešte len uvidí. Jasné však je, že vnímanie zohráva dôležitú úlohu. V napätom prostredí umelej inteligencie a globálnej politiky sa naratívy môžu rýchlo meniť, čo má reálne dôsledky pre dôveru, zodpovednosť aj spôsob, akým spoločnosti interpretujú vznikajúce technológie.“

Ako vyzerala samotná štúdia?

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Alisa je Ruska z najchladnejšieho mesta na svete: Priemerný plat je tu 850 eur, byt si prenajmeš aj za 229 eur
Alisa je Ruska z najchladnejšieho mesta na svete: Priemerný plat je tu 850 eur, byt si prenajmeš aj za 229 eur
V Sandorfe z Na nože za obed pre dvoch nezaplatíte ani 16 eur. Podľa šéfa IĽP môžeme byť nepriamo terčom útokov Iránu
V Sandorfe z Na nože za obed pre dvoch nezaplatíte ani 16 eur. Podľa šéfa IĽP môžeme byť nepriamo terčom útokov Iránu
Skúsený pilot urobil dve podivné chyby: Stratený let MH 370 je dodnes najväčšou leteckou záhadou v histórii
Skúsený pilot urobil dve podivné chyby: Stratený let MH 370 je dodnes najväčšou leteckou záhadou v histórii
62-ročného vraha sledovali na TikToku tisíce: Stretol sa so ženou a zrazu zmizla, zabíjal brokovnicou
Tip na film
62-ročného vraha sledovali na TikToku tisíce: Stretol sa so ženou a zrazu zmizla, zabíjal brokovnicou
Dievča so zdeformovanými kolenami: Týždenne zarábala 6-tisíc, ľudia sa jej smiali, mysleli si, že je napoly ťava
Dievča so zdeformovanými kolenami: Týždenne zarábala 6-tisíc, ľudia sa jej smiali, mysleli si, že je napoly ťava
Vladislava je robotníčka na stavbe: V niektorých firmách sú slabo platení aj muži, nieto ešte ženy. Práca ma baví
Vladislava je robotníčka na stavbe: V niektorých firmách sú slabo platení aj muži, nieto ešte ženy. Práca ma baví
Generál Macko v 1 na 1: Ficova vláda čaká, kým Irán odpáli rakety na Európu a až potom zvolá bezpečnostnú radu?
1 na 1
Generál Macko v 1 na 1: Ficova vláda čaká, kým Irán odpáli rakety na Európu a až potom zvolá bezpečnostnú radu?
Noro a Peťa uviazli v Maskate: Repatriačný let nám zrušili, odletieť ale má superluxusné lietadlo pre 15 ľudí
Noro a Peťa uviazli v Maskate: Repatriačný let nám zrušili, odletieť ale má superluxusné lietadlo pre 15 ľudí
Šéf IĽP: Ficova vláda urobila mnoho chýb, Slovensko môže byť nepriamo terčom odvetných útokov Iránu
Útok na Irán
Šéf IĽP: Ficova vláda urobila mnoho chýb, Slovensko môže byť nepriamo terčom odvetných útokov Iránu
Boli sme v reštaurácii Sandorf z Na nože: Obed pre dvoch nestál ani 16 eur, menu bolo vypredané už o 12:00
Na nože
Boli sme v reštaurácii Sandorf z Na nože: Obed pre dvoch nestál ani 16 eur, menu bolo vypredané už o 12:00
Anna Mária s partnerom bývajú v zrube na východe Slovenska: Dom bol poskladaný za týždeň, cena za m² je od 600 eur
Anna Mária s partnerom bývajú v zrube na východe Slovenska: Dom bol poskladaný za týždeň, cena za m² je od 600 eur
Únos storočia: Jedno z najslávnejších bábätiek ukradli rodičom z postieľky, žiadali obrovské výkupné
Únos storočia: Jedno z najslávnejších bábätiek ukradli rodičom z postieľky, žiadali obrovské výkupné

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac