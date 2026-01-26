Európa bojuje s Elon Muskom: Digitálne vyzliekanie žien a detí vraj nebude tolerované

Foto: SITA/AP

Martin Cucík
Po pokute 120 miliónov eur má Elon Musk v Európe ďalší problém.

Európska komisia v pondelok spustila nové vyšetrovanie proti sociálnej sieti X miliardára Elona Muska. Cieľom je posúdiť, či spoločnosť riadne posúdila a zmiernila riziká spojené s integrovaním chatbota Grok s umelou inteligenciou do platformy X v EÚ, predovšetkým tie, ktoré sa týkajú vytvárania obrázkov nahých žien a detí. Uvádza sa to vo vyhlásení eurokomisie, informuje TASR.

Grok podľa odhadu, na ktorý sa odvolal magazín Politico, mohol v priebehu 11 dní vygenerovať na žiadosť používateľov až tri milióny sexualizovaných fotografií predtým, než spoločnosť X v polovici januára vykonala zmeny na zastavenie ich šírenia.

Fotografie vytvorené nástrojom umelej inteligencie vyvolali vlnu odsúdenia po celom svete, eurokomisia ich už skôr označila za nezákonné a poburujúce.

Digitálne vyzliekanie žien a detí

V Európe nebudeme tolerovať nepredstaviteľné správanie, ako je digitálne vyzliekanie žien a detí,“ uviedla vo vyhlásení pre agentúru AFP predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová s tým, že ujma, ktorú nelegálne obrázky spôsobili, je vážna. V prípade niektorých fotografií môže podľa eurokomisie ísť o materiál so sexuálnym zneužívaním detí.

Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyen, Foto: SITA/AP

Novým vyšetrovaním spoločnosti X chce Brusel zistiť, či Muskova sieť splnila svoje povinnosti vyplývajúce z nariadenia o digitálnych službách (DSA). Okrem toho eurokomisia avizovala, že rozšíri vyšetrovanie z roku 2023, aby preskúmala vplyv rozhodnutia X z minulého týždňa prejsť na algoritmus založený na Grokovi.

Európska komisia už začiatkom decembra uložila sieti X pokutu vo výške 120 miliónov eur za porušenie pravidiel transparentnosti. Sankcii predchádzalo dvojročné vyšetrovanie podľa nariadenia DSA, ktoré vyžaduje, aby internetové platformy vynakladali väčšie úsilie na boj proti nezákonnému a škodlivému obsahu.

