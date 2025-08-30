Ukrajinu budeme podporovať tak dlho, ako to bude potrebné, tvrdí Nemecko. Ruské útoky majú dohru

Foto: Pexels (Ingo Joseph)

Nina Malovcová
TASR
Vojna na Ukrajine
Masívne útoky dronmi a raketami zabili najmenej 25 ľudí.

Nemecko počas mimoriadneho zasadnutia Bezpečnostnej rady OSN, na ktorom sa v piatok diskutovalo o vojne na Ukrajine, prisľúbilo pokračujúcu podporu Kyjevu v jeho obrane proti Rusku. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.

„Nemecko spolu so svojimi spojencami bude podporovať Ukrajinu a jej právo brániť sa tak dlho, ako to bude potrebné,“ uviedol nový nemecký veľvyslanec pri OSN Ricklef Beutin. Ako dodal, najnovšie útoky Moskvy sú dôkazom ignorovania medzinárodného práva.

Výzva smerom k Rusku

„Moja otázka a otázka, ktorú by sme mali položiť Ruskej federácii, je jednoduchá: Ak to Rusko myslí s mierom úprimne, prečo nemôže súhlasiť s prímerím?“ podotkol.

Ukrajinská premiérka Julia Svirydenková vyzvala bezpečnostnú radu, aby zvýšila diplomatický, ekonomický a vojenský tlak na Moskvu, a zdôraznila, že Kyjev naliehavo potrebuje viac protivzdušnej obrany a zbraní dlhého doletu, aby mohol zasiahnuť ruské vojenské zariadenia.

Ruský zástupca kritizuje Západ

Zástupca ruského vyslanca pri OSN Dmitrij Poľanskij označil piatkovú schôdzku za absurdnú a obvinil západných diplomatov, že sa pri vypracúvaní všeobecných vyhlásení spoliehajú na umelú inteligenciu. Trval na tom, že Moskva útočí na vojenské ciele a obvinil Ukrajinu z využívania civilistov ako ľudských štítov.

Foto: SITA

Debata sa začala po masívnych ruských dronových a raketových útokoch z noci na štvrtok, ktoré podľa Kyjeva zabili najmenej 25 ľudí. Podľa ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského tieto útoky ukázali, že Moskva v skutočnosti nemá záujem o mier.

