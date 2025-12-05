Ukrajinský novinár konfrontoval údajnú dcéru Putina, chcel, aby zavolala otcovi: „Veľmi ma mrzí, že sa toto deje“

Jelizaveta Krivonogičová, známa aj ako Luiza Rozova, patrí v médiách medzi často skloňované postavy.

Podľa vyšetrovania ruského portálu Proekt z roku 2020 totiž existuje podozrenie, že je nemanželskou dcérou ruského prezidenta. Portál v čase zverejnenia článku upozornil najmä na „pozoruhodnú fyzickú podobu“ s údajne biologickým otcom. Hoci Putinovo meno nefiguruje v jej rodnom liste, nachádza sa tam patronymikum „Vladimirovna“, čo znamená „dcéra Vladimíra“.

Ako pripomenul denník NY Post, Rozova sa roky držala mimo verejného priestoru. V poslednom období má byť čoraz aktívnejšia najmä na sociálnych sieťach.

V auguste mala na Telegrame uverejniť príspevok: „Je oslobodzujúce opäť ukázať svoju tvár svetu. Pripomína mi to, kto som, a kto mi zničil život.“

Foto: Profimedia/Kremlin.ru, CC BY 3.0, via Wikimedia Commons

Váš otec mi zabil brata

Svetové médiá momentálne zverejňujú nové video ukrajinského novinára Dmytra Sviatnenka z televízie TSN. Ten si na údajne nemanželskú dcéru ruského prezidenta počkal pred galériou v Paríži, kde sa má Rozova zdržiavať a bývať, aby ju priamo konfrontoval.

„Tri týždne dozadu mi váš otec zabil brata,“ povedal novinár žene na zázname. „Ako vôbec môžete žiť v tejto nenávistnej, prekliatej Európe? Alebo – ako sa u vás hovorí – v Gejrópe?“

Žena zostala v pomykove a automaticky si zakryla tvár. Novinár však pokračoval: „Odpovedzte. Podporujete jeho politiku?“

Foto: Profimedia

Žena sa následne pohla smerom ku kamere so sklonenou hlavou. Po jej boku stála skupina mužov. „Nedala som vám povolenie natáčať ma,“ povedala ticho a zmierlivým tónom.

„Viete, v Kyjeve práve teraz nie je elektrina a platí výstraha pred náletmi,“ pokračoval novinár, zatiaľ čo žena pomaly ustupovala a snažila sa vzdialiť. On však vykročil za ňou a neprestával ju snímať kamerou. „Ani my sme na to nedali žiadne povolenie. Aký je váš názor na otcovu politiku? Podporujete ho? Tak podporujete ho?“

„Čo to má so mnou spoločné?“ opýtala sa žena.

„Je to predsa váš otec,“ odvetil novinár. „Aspoň mu môžete zavolať a povedať: Tatko, prestaň ostreľovať Kyjev.“

