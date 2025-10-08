Ukrajina žiada Európu o viac amerických zbraní: Zostávajú kľúčové, uviedla vedúca ukrajinskej misie

Výzva ukrajinskej veľvyslankyne pri NATO prichádza krátko pred stretnutím krajín podporujúcich Kyjev na budúci týždeň v Bruseli.

Vedúca ukrajinskej misie pri Severoatlantickej aliancii (NATO) Aljona Hetmančuková v stredu vyzvala európskych spojencov, aby zvýšili nákupy amerických zbraní pre Kyjev. Podľa nej iba Spojené štáty dokážu dodať kľúčové prostriedky potrebné na odrazenie ruských útokov. Informuje o tom TASR s odvolaním na správu agentúry AFP.

„Európske členské štáty NATO nie sú schopné nahradiť ani typy, ani objem, ani rýchlosť dodávok. Nie je to tak, že uprednostňujeme americké zbrane pred francúzskymi, nemeckými alebo inými európskymi zbraňami – problém je v tom, že žiadame USA o zbrane, ktoré európske krajiny nemôžu poskytnúť,“ ozrejmila Hetmančuková.

Štyri balíky za dve miliardy dolárov

Európske krajiny nakupujú pre Ukrajinu americké zbrane v rámci programu, ktorý v júli iniciovali prezident USA Donald Trump a šéf NATO Mark Rutte. Niekoľko krajín Aliancie už zaplatilo štyri balíky s americkým vojenským vybavením pre Kyjev v celkovej výške približne dve miliardy dolárov (1,7 miliardy eur).

Kyjev uviedol, že sa spolieha najmä na Spojené štáty, pokiaľ ide o životne dôležitú protivzdušnú obranu a rakety s dlhším doletom, zatiaľ čo Rusko zintenzívnilo svoje letecké bombardovanie Ukrajiny.

Americké zbrane zostávajú kľúčové

„Americké zbrane zostávajú kľúčové,“ zdôraznila Hetmančuková. Podľa vlastných slov dúfa, že na budúcotýždňovom stretnutí v Bruseli sa podarí dohodnúť na financovaní zbraní v hodnote ďalšej miliardy dolárov.

Program na nákup amerických zbraní pre Ukrajinu vznikol v čase, keď sa Trump čoraz viac pohoršoval nad ruským prezidentom Vladimírom Putinom, ktorý podľa neho zdržiaval mierové snahy. Napriek zmene jeho postoja však Washington prakticky prestal financovať dodávky zbraní pre Ukrajinu a celé bremeno presunul na Európu, poznamenala AFP.

Hetmančuková doplnila, že nemá ďalšie informácie o správach, podľa ktorých Trump zvažuje dodanie rakiet Tomahawk, schopných zasiahnuť ciele hlboko na území Ruska. „Dôležitým bodom je jasne dať Rusom najavo, že všetko je možné. Všetky možnosti sú na stole,“ konštatovala.

