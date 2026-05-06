Prímerie nevydržalo ani hodiny: Ukrajina hlási viaceré útoky aj 27 civilných obetí po ruských úderoch

Nina Malovcová
TASR
Vojna na Ukrajine
Ukrajina hovorí o eskalácii a hlási civilné obete.

V čase jednostranného zastavenia paľby, ktoré Ukrajina vyhlásila od polnoci, úrady viacerých ukrajinských regiónov v stredu informovali o útokoch alebo vyhlásení protileteckého poplachu. Medzičasom zároveň oznámili, že utorkové útoky ruskej armády si na Ukrajine vyžiadali najmenej 27 civilných obetí.

Ako informovala britská stanica BBC, po polnoci kyjevského času (utorok 23:00 h SELČ) sa objavili správy o útokoch dronov na Dnepropetrovskú oblasť na stredovýchode Ukrajiny. Veliteľ vojenskej správy juhoukrajinskej Záporožskej oblasti Ivan Fedorov uviedol, že na región boli vypustené riadené letecké bomby (KAB). O ich použití informovali aj úrady Chersonskej oblasti. Letecký poplach bol vyhlásený v Chersonskej, Záporožskej a Sumskej oblasti.

Reakcia na ruské prímerie

Pri príležitosti osláv víťazstva nad nacistickým Nemeckom a vojenskej prehliadky na Červenom námestí v Moskve vyhlásilo Rusko prímerie na 8. a 9. mája. Ukrajina na to reagovala návrhom na zastavenie paľby od stredajšej polnoci (utorok 23.00 h SELČ) a vyzvala Moskvu, aby sa pridala. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj uviedol, že nie je prijateľné, aby Rusko na jeden deň zastavilo útoky kvôli prehliadke, zatiaľ čo Ukrajinu denne intenzívne bombarduje.

Ukrajinský minister zahraničných vecí Andrij Sybiha v príspevku na sieti X napísal, že „sotva pár hodín pred začiatkom platnosti ukrajinského návrhu prímeria Rusko neprejavuje žiadne známky prípravy na ukončenie bojov, naopak, eskaluje teror“.

Situácia na Kryme a reakcia Ruska

Ruskom dosadený správca Krymu Sergej Aksionov v noci na stredu oznámil, že ukrajinský dronový útok v meste Džankoj zabil päť civilistov. Podľa dostupných informácií však k útoku pravdepodobne došlo ešte pred začiatkom ukrajinského prímeria.

Po jeho začiatku zatiaľ neboli hlásené žiadne nové útoky. Ruské vedenie návrh Ukrajiny prakticky ignorovalo. ruský premiér Michail Mišustin po polnoci zverejnil blahoželanie veteránom druhej svetovej vojny a vyjadril podporu vojakom v Ukrajine.

