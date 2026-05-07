Rusko varovalo diplomatov v Kyjeve: Ak Ukrajina naruší oslavy 9. mája, príde odvetný úder

Nina Malovcová
TASR
Vojna na Ukrajine
Moskva vyzvala ambasády na evakuáciu z Kyjeva.

Ruské ministerstvo zahraničných vecí v stredu varovalo diplomatické misie v Kyjeve a vyzvalo ich, aby urýchlene evakuovali svoj personál v prípade, že Ukrajina naruší oslavy Dňa víťazstva 9. mája v Moskve. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj zdôraznil, že Rusko porušovalo Kyjevom vyhlásené prímerie a Ukrajina teraz zváži ako na to reagovať.

TASR o tom píše podľa agentúry Reuters. 

Rusko vyzvalo diplomatické misie na evakuáciu

„Ruské ministerstvo zahraničných vecí dôrazne vyzýva orgány vašej krajiny, aby k tomuto vyhláseniu pristupovali s najvyššou zodpovednosťou a zabezpečili včasnú evakuáciu personálu diplomatických a iných zastúpení z mesta Kyjev v súvislosti s nevyhnutnosťou odvetného úderu ruských ozbrojených síl na Kyjev“, pokiaľ naruší oslavy Dňa víťazstva, uviedla hovorkyňa ministerstva Marija Zacharová vo videu adresovanom ostatným štátom zverejnenom na Telegrame.

Rusko pri príležitosti osláv Dňa víťazstva nad fašizmom jednostranne vyhlásilo prímerie na 8. a 9. mája. Ukrajina na to reagovala vlastným návrhom na zastavenie paľby od stredajšej polnoci (utorok 5. mája 23.00 h SELČ) a vyzvala Moskvu, aby sa pridala.

Zelenskyj tvrdí, že Rusko pokračovalo v útokoch

Zelenskyj však v stredu uviedol, že Rusko na prímerie reagovalo novými útokmi. „Ukrajina bude reagovať rovnakým spôsobom. V závislosti od vývoja situácie v noci a zajtra určíme akým spôsobom budeme oprávnene reagovať,“ vyhlásil Zelenskyj na sieti X.

Ruský prezident Vladimir Putin podľa Zelenského slov nedokáže žiť bez vojny a stará iba vojenskú prehliadku a nič iné. „Ukrajina je pripravená pracovať na mieri. Ukrajina sa snaží ukončiť túto vojnu dôstojne. Rusko bojovalo až do bodu, keď teraz aj jeho hlavná vojenská prehliadka závisí od nás. To je jasný signál: Už toho bolo dosť,“ dodal ukrajinský prezident.

