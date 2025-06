Ukrajina zaútočila na vojenský závod v Tatársku, kde Moskva vybudovala výrobný závod na výrobu dronov Šáhid

Okres Jelabuga v ruskej Tatárskej republike, v ktorom Moskva vybudovala výrobný závod na výrobu dronov Šáhid, sa stal terčom ukrajinského útoku dronmi.

Ako informuje web Ukrajinská pravda, na komunikačnej platforme Telegram to uviedol prezident Tatárska Rustam Minnichanov.

Snaha o zničenie ukrajinských dronov podľa Minnichanova spôsobila pád trosiek na budovu v automobilke v okrese Jelabuga, čo vyvolalo požiar. Podľa jeho slov jeden pracovník zomrel a 13 bolo zranených.

Something is smoking in Yelabuga, Tatarstan. https://t.co/1tguocuTIE pic.twitter.com/VPDvWWkhH9

— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) June 15, 2025