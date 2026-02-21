Ukrajina vytasila rakety Flamingo: Tvrdí, že zasiahla výrobcu rakiet v ruskej Udmurtskej republike

Ukrajinský generálny štáb v sobotu oznámil, že armáda v noci na sobotu zaútočila ukrajinskými raketami Flamingo na ruský podnik na výrobu balistických striel v Udmurtskej republike na juhu Ruska. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.
Generálny štáb vo svojom vyhlásení na platforme Telegram uviedol, že letecký úder zasiahol závod v ruskom meste Votkinsk, pričom v oblasti tohto objektu vypukol požiar. V tomto závode vyrábajú medzikontinentálne balistické rakety a balistické rakety krátkeho doletu.
Ukrajinská armáda okrem toho informovala, že zasiahla závod na spracovanie plynu v Samarskej oblasti na juhozápade Ruska. Aj v tejto oblasti útoku došlo k požiaru.
Armáda použila rakety Flamingo
Predstavitelia Udmurtskej republiky v sobotu informovali o ukrajinských útokoch, pričom na sociálnych sieťach sa objavili správy, že cieľom ukrajinského útoku bola zbrojovka vo Votkinsku. Pri ukrajinských útokoch utrpelo zranenie 11 ľudí, z toho troch previezli do nemocnice.
Ukrajinské médiá následne uviedli, že armáda pri útoku použila zmienené rakety Flamingo.
