Ukrajina rokuje s USA: Medzi krajinami by mohol prebiehať bezcolný obchod. Zelenskyj prezradil, čo chce dosiahnuť

Petra Sušaninová
TASR
Vojna na Ukrajine
Vyhliadky na novú obchodnú dohodu prichádzajú v čase serióznejšieho úsilia ukončiť vojnu na Ukrajine a zabezpečiť trvalý mier.

Ukrajina rokuje so Spojenými štátmi o potenciálnom uzavretí dohody o voľnom obchode. Uviedol to ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v piatkovom rozhovore pre agentúru Bloomberg, píše TASR na základe správy magazínu Politico.

Takáto dohoda by podľa Zelenského zahŕňala bezcolný obchod medzi Spojenými štátmi a Ukrajinou. O potenciálnom dokumente dosiaľ nehovoril priamo s americkým prezidentom Donaldom Trumpom. Očakáva však, že sa s ním stretne buď v USA alebo na konferencii Svetového ekonomického fóra (WEF) vo švajčiarskom Davose, ktorá sa začína 19. januára.

Politico píše, že vyhliadky na novú obchodnú dohodu prichádzajú v čase serióznejšieho úsilia zo všetkých strán ukončiť vojnu na Ukrajine a zabezpečiť trvalý mier. Európa a USA tento týždeň v Paríži rokovali o podrobnom pláne pre Ukrajinu, zahŕňajúcom aj bezpečnostné záruky s americkou podporou a prísľub nasadenia britských a francúzskych vojakov po uzavretí prímeria.

Foto: TASR/AP

Chce konkrétne záväzky

Zelenskyj v rozhovore pre Bloomberg ďalej uviedol, že chce od Spojených štátov konkrétne záväzky. „Nechcem, aby všetko skončilo len prísľubom reakcie. Skutočne chcem niečo konkrétnejšie,“ vyhlásil ukrajinský prezident. Zelenskyj následne povedal, že vedúci ukrajinskej delegácie Rustem Umerov v piatok telefonoval s Trumpovými vyslancami Steveom Witkoffom a Jaredom Kushnerom. Tí boli podľa jeho slov nedávno v „nejakom formáte“ v kontakte s ruskou stranou. „Ukrajina vyjadrila svoj názor na územné návrhy, ktoré americká strana predloží Rusku, aby na ne mohlo reagovať,“ priblížil Zelenskyj.

Ukrajina podľa svojho prezidenta zvažuje aj americký plán vytvoriť medzi dvoma stranami konfliktu nárazníkovú zónu. „Tento formát je náročný, ale spravodlivý,“ zhodnotil. Zelenskyj a na záver uviedol, že nie je proti tomu, aby európski lídri komunikovali s Ruskom. Reagoval tak na slová talianskej premiérky Giorgie Meloniovej, ktorá v piatok podporila francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona vo výzve nadviazať dialóg s Moskvou.

