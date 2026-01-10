Čaká Putina rovnaký osud ako Madura? Spojené štáty sa vyjadrili k možnému zajatiu ruského prezidenta

Americký prezident Donald Trump sa vyjadril k možnosti operácie proti ruskému vodcovi Vladimirovi Putinovi, podobnej tej, ktorú americká armáda vykonala vo Venezuele.
Ako referuje web liga.net, učinil tak na stretnutí s predstaviteľmi ropných a plynárenských spoločností. Jeden novinár pripomenul slová ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, ktorý na margo zajatia Nicolása Madura povedal, že ak sa to dá urobiť s diktátormi, potom USA vedia, čo majú robiť ďalej. Zelenskyj tým pravdepodobne narážal na Putina.
Vraj to nebude potrebné
Zástupca médií sa preto Trumpa opýtal, či je v Rusku možné zopakovanie venezuelského scenára. „Nemyslím si, že to bude potrebné. Vždy som s ním (Putinom) mal skvelý vzťah. No som veľmi sklamaný,“ odpovedal americký prezident.
Opäť pripomenul údajné „ukončenie ôsmich vojen“ a vyhlásil, že dúfa, že vojna Ruska proti Ukrajine bude pre neho „jednou z najľahších“. Podľa amerického lídra však za ostatný mesiac padlo na fronte 31-tisíc obetí, z ktorých väčšina boli ruskí vojaci. „A ruská ekonomika je v zlom stave,“ skonštatoval Trump.
