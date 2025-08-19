Ukrajina podľa neho nemôže byť v NATO: Podľa Fica existujú dva predpoklady na ukončenie vojny

Foto: TASR - Jakub Kotian

Tomáš Mako
TASR
Vojna na Ukrajine
Fico si myslí, že na ukončenie vojny existujú dva predpoklady.

Slovenský premiér Robert Fico (Smer-SD) v utorok privítal najnovší vývoj v riešení vojenského konfliktu na Ukrajine. Existujú podľa neho dva predpoklady na ukončenie vojny. Uviedol to vo videu, ktoré zverejnil na sociálnej sieti po videokonferencii s lídrami členských štátov EÚ, ktorá sa uskutočnila deň po rokovaniach vo Washingtone, informuje TASR.

Prvým predpokladom je podľa Fica porozumenie, že sa Ukrajina nemôže stať členským štátom Severoatlantickej aliancie (NATO). Premiér zdôraznil, že túto pozíciu zastával od začiatku vojny. Ako druhý predpoklad ukončenia vojny uviedol potrebu diskusie o územných zmenách na Ukrajine, bez ktorej podľa neho nemožno tento konflikt vyriešiť.

„Ak tieto dve základné porozumenia – jedno o členstve Ukrajiny v NATO a druhé o vojensky kontrolovaných územiach – budú viesť k prímeriu a k ukončeniu nezmyselného zabíjania Slovanov, proces otvorený americkým prezidentom bude treba považovať za jeho obrovský osobný úspech,“ povedal Fico. Zároveň vyjadril ľútosť, že Únia musela čakať na Trumpa, aby Európe ukázal cestu k mieru.

Kritizuje nákup zbraní aj sankcie, pozitívne vníma záujem Ukrajiny o stretnutie

Podľa neho ostáva ešte niekoľko nevyriešených otázok. Vyjadril kritiku návrhu, podľa ktorého má Ukrajina v rámci bezpečnostných záruk nakúpiť od USA zbrane v hodnote 100 miliárd EUR, pričom túto sumu by mala podľa jeho slov pokryť EÚ. Fico tento návrh označil za „nepodarený žart“. Taktiež je skeptický voči ďalším sankciám proti Rusku, ak mierové vyjednávania nepôjdu podľa očakávaní.

Fico zdôraznil, že si želá čo najskorší mier a podporuje iniciatívu Ukrajiny vstúpiť do EÚ za predpokladu, že splní všetky nevyhnutné podmienky.

Na záver premiér uviedol, že má záujem o „normálne susedské vzťahy“ s Ukrajinou, a preto pozitívne vníma prejavený záujem o spoločné zasadnutie slovenskej a ukrajinskej vlády. „Začíname hľadať termín a miesto,“ dodal.

Na rokovaniach vo Washingtone sa v pondelok zúčastnili americký prezident Donald Trump, ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj a európski predstavitelia.

Americký prezident ešte pred rokovaniami trval na tom, že Ukrajina bude musieť Rusku odstúpiť územie. Trump taktiež v minulosti opakovane vylúčil vstup Ukrajiny do NATO, pričom sa v tejto veci postavil na stranu Putina, ktorý potenciálne pripojenie Kyjeva k Aliancii odmieta ako bezpečnostnú hrozbu pre Rusko.

Európski lídri však uvítali Trumpovo oznámenie, že Ukrajine poskytne bezpečnostné záruky.

