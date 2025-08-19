Trump verí, že Putin chce skončiť vojnu na Ukrajine. Najbližšie týždne budú rozhodujúce

Americký prezident Donald Trump v utorok vyjadril nádej, že ruský prezident Vladimir Putin urobí kroky smerujúce k ukončeniu vojny na Ukrajine. Trump však súčasne pripustil, že Putin nemusí mať záujem uzavrieť dohodu. Informovala o tom agentúra Reuters, píše TASR.
„Úprimne, nemyslím si, že to bude problém. Myslím si, že Putin je z toho unavený. Myslím si, že všetci sú z toho unavení, ale… nikdy neviete,“ uviedol Trump v rozhovore pre reláciu Fox & Friends televízie Fox News.
Putin by sa ocitol v ťažkej situácii
Dodal, že v nasledujúcich týždňoch sa ukáže, či Putin skutočne chce dospieť k dohode. „Je možné, že nechce uzavrieť dohodu,“ pripustil Trump s tým, že v takom prípade sa Putin ocitne v „ťažkej situácii“.
Trump zároveň dodal, že očakáva, že aj ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj „urobí to, čo musí“. Zdôraznil, že ukrajinský prezident musí byť na rokovaniach flexibilný.
Trump poznamenal, že Zelenskyj a Putin sa zrejme nikdy nestanú najlepšími priateľmi, avšak o ukončení vojny na Ukrajine musia rozhodnúť práve oni.
Americký prezident v noci na utorok stredoeurópskeho času po rokovaní so Zelenským a siedmimi európskymi lídrami telefonoval s Putinom a následne avizoval, že trojstranný summit by sa mohol uskutočniť v najbližších týždňoch. Presný termín zatiaľ nebol stanovený.
Nahlásiť chybu v článku