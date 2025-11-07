Ukrajina mení pri Pokrovsku taktiku: Kyjev zintenzívňuje útoky, Rusi majú v armáde viac ako 1400 Afričanov

Foto: SITA/AP

Lucia Mužlová
TASR
Vojna na Ukrajine
Ukrajina vedie ťažké boje.

Veliteľ ukrajinských ozbrojených síl Olexandr Syrskyj v piatok oznámil, že jednotky Kyjeva zintenzívňujú útoky na ruské sily v okolí výchoukrajinského mesta Dobropilľa v Doneckej oblasti. Armáda sa tým snaží zmierniť tlak na neďaleký Pokrovsk, do ktorého nedávno prenikli ruskí vojaci. Upozornila na to agentúra Reuters, informuje TASR.

Syrskyj vo vyhlásení upresnil, že ukrajinské sily sa zameriavajú na zabezpečenie logistických trás a na vytláčanie ruských vojakov z budov v meste.

Ruské ministerstvo obrany vo štvrtok oznámilo, že jeho sily pokročili hlbšie do Pokrovska a vojaci počas pouličných bojov postupujú od domu k domu v snahe vytlačiť ukrajinské jednotky z tohto strategicky dôležitého mesta na Donbase. Moskva tiež tvrdí, že Ukrajinci sú v meste obkľúčení.

Foto: SITA

Pokrovsk je kľúčový

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v piatok večer upresnil, že v meste sa nachádza viac ako 300 ruských vojakov, ktorí v uplynulých dňoch podnikli 220 útokov. Rusku sa však podľa Zelenského nepodarilo postúpiť pri neďalekých mestách Siversk, Kramatorsk a Kosťantynivka.

„Pre Rusko je mimoriadne dôležité urobiť všetko, čo je v jeho silách, aby obsadilo Pokrovsk,“ myslí si Zelenskyj. Moskva sa podľa neho snaží Spojeným štátom ukázať, že na bojisku ruské sily dosahujú úspech a že dokáže prevziať kontrolu nad celým Donbasom.

Pokrovsk ako kľúčový dopravný uzol v Doneckej oblasti je pod mimoriadnym tlakom a ruské sily k nemu pomaly postupujú už viac ako rok. Kyjev pripustil, že situácia v meste je zložitá a nasadil špeciálne jednotky na ochranu tamojších kľúčových logistických trás. Odmieta však, že by bolo mesto obkľúčené.

Moskva chce obsadiť celý Donbas, teda Luhanskú a Doneckú oblasť. Ukrajina stále kontroluje asi 10 percent tohto územia, zvyšok už okupuje Rusko

Foto: SITA/AP

Na strane Ruska bojuje viac ako 1400 Afričanov

Viac ako 1400 občanov z vyše tridsiatich afrických krajín bojuje po boku ruských jednotiek vo vojne na Ukrajine. V piatok to uviedol ukrajinský minister zahraničných vecí Andrij Sybiha, píše TASR podľa správy agentúry Reuters.

„Cudzí občania v ruskej armáde majú smutný osud. Väčšina z nich je okamžite poslaná na takzvané ‚mäsové útoky’, kde sú rýchlo zabití,“ tvrdí Sybiha. Podľa neho Rusko dlhodobo láka Afričanov podpísať zmluvu s ruskou armádou. Kontrakt prirovnal k rozsudku smrti a africké vlády vyzval, aby svojich občanov varovali.

Ukrajinskí predstavitelia obviňujú Rusko z náboru vojakov v desiatkach krajín po celom svete. Minister zahraničia tvrdí, že Ukrajina plánuje zverejniť podrobnejšie informácie o krajinách a regiónoch, v ktorých Rusko nových vojakov verbuje.

Južná Afrika vo štvrtok uviedla, že vyšetrí spôsob, ako sa 17 jej občanov dostalo do ruských žoldnierskych síl a teraz núdzovo žiadajú o návrat do vlasti. Keňa minulý mesiac uviedla, že vo vojenských táboroch na území Ruska bolo zadržaných niekoľko jej občanov, ktorí sa „nedopatrením“ zaplietli do konfliktu.

Sybiha tvrdí, že celkový počet afrických vojakov môže byť vyšší, ako dosiaľ identifikovaných 1436 ľudí z celkovo 36 krajín. Dodal tiež, že väčšina zahraničných žoldnierov bola na Ukrajine zadržaná už počas svojej prvej misie.

