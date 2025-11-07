Vážna dopravná nehoda na východe: Autobus narazil do stromu, na mieste zasahujú všetky záchranné zložky

Na ceste medzi Mokrancami a Čečejovcami v okrese Košice-okolie narazil v piatok večer autobus do stromu. Podľa prvotných informácií sa v čase nehody v autobuse nachádzalo približne 15 ľudí, z ktorých viaceré utrpeli zranenia. Na mieste zasahujú všetky záchranné zložky. Informovala o tom na sociálnej sieti polícia, podľa ktorej je doprava v danom úseku obmedzená.
Správu aktualizujeme.
