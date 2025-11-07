Ukrajina ide vyvíjať nové zbrane: Pomôže jej pri tom Švédsko, dohoda môže zásadne zmeniť vývoj vojenských technológií

Foto: SITA/AP

Nina Malovcová
TASR
Vojna na Ukrajine
Švédsko a Ukrajina sa dohodli na vývoji nových zbraňových technológií.

Švédsko a Ukrajina v utorok oznámili, že podpísali vyhlásenie o spoločnom zámere zriadiť na Ukrajine centrum na vývoj nových zbraňových technológií. Švédsky minister obrany Pal Jonson potvrdil, že v centre bude pracovať aj švédsky personál.

TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP. „Posilní to našu spoločnú schopnosť vyvíjať a vyrábať nové technológie pre bojisko,“ uviedol Jonson na tlačovej konferencii. Podľa ministra bude Ukrajina zdieľať odborné znalosti v oblasti boja a Švédsko poskytne skúsenosti s vývojom pokrokových zbraňových systémov.

Viac z témy Vojna na Ukrajine:
1.
Rusko opäť pod paľbou dronov: Vo Volgogradskej oblasti hlásia mŕtveho, vypukol rozsiahly požiar
2.
Putin povoláva záložníkov na stráženie ropných rafinérií. Rusko trpí nedostatkom benzínu v dôsledku ukrajinských útokov
3.
Ukrajina dostane ďalšiu finančnú pomoc: Európska únia jej pošle 1,8 miliardy eur, Kyjev splnil míľniky
Zobraziť všetky články (1392)

Ukrajina už spolupracuje so švédskymi firmami

Ukrajinský minister obrany Denys Šmyhaľ po boku svojho švédskeho partnera dodal, že obe krajiny už majú „mnoho dohôd a konkrétnych vyhlásení o zámere, alebo dokonca zmlúv medzi švédskymi a ukrajinskými spoločnosťami“. Konkrétne firmy odmietol menovať pre obavu, že „Rusi zničia ich zariadenia“. Obe krajiny sa snažia začať spoluprácu čo najskôr, dodal Šmyhaľ.

Foto: SITA/AP

AFP pripomína, že oznámenie prišlo po októbrovom podpise vyhlásenia o zámere rozvíjať letecké možnosti, v rámci ktorého by Ukrajina mohla kúpiť až 150 stíhačiek Gripen.

Rokovania o dodávkach stíhačiek pokračujú

Vo štvrtok Jonson potvrdil, že Štokholm a Kyjev pokračujú v rokovaniach o dodávkach stíhačiek na Ukrajinu a „dohodli sa na zriadení spoločnej pracovnej skupiny, ktorá bude v tejto veci pokračovať“.

Šmyhaľ vysvetlil, že zvažujú štyri možnosti financovania, vrátane využitia zmrazených ruských aktív, príspevkov Švédska pre Ukrajinu, zbierok od európskych partnerov a financovania prostredníctvom medzinárodných organizácií. Ukrajinský minister dodal, že je pripravený okamžite vyslať pilotov a mechanikov do Švédska, aby sa vyškolili na systémoch Gripen.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Muž priamo pred kamerami obchytkával prezidentku. To, čo potom nasledovalo, všetkých prekvapilo

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Ubytujete sa za 13 € a najete za 10 €: Najkrajšie vianočné trhy v Európe pre rok 2025 máme len na skok. Začínajú už čoskoroUbytujete sa za 13 € a najete za 10 €: Najkrajšie vianočné trhy v Európe pre rok 2025 máme len na skok. Začínajú už čoskoro
Zaplatili sme len 3 eurá: Vyskúšali sme sa veľmi lacno najesť v reštaurácii z Na nože. Niektorým sa takéto jedlo priečiZaplatili sme len 3 eurá: Vyskúšali sme sa veľmi lacno najesť v reštaurácii z Na nože. Niektorým sa takéto jedlo prieči
Žije v prenajatom byte, nemá auto a po meste chodí s batohom: Kto je Zohran Mamdani, prvý moslimský starosta New Yorku?Žije v prenajatom byte, nemá auto a po meste chodí s batohom: Kto je Zohran Mamdani, prvý moslimský starosta New Yorku?
Najnebezpečnejšia žena: Bola posadnutá sexom a vraždila mužov pre zábavu. Dostala tvrdý trest, stále je hrozbouNajnebezpečnejšia žena: Bola posadnutá sexom a vraždila mužov pre zábavu. Dostala tvrdý trest, stále je hrozbou
Budú vianočné trhy v Bratislave drahšie? Stánkarov zaťaží vyššia 23 % DPH, na ľudí tento rok čakajú aj výhodné ponukyBudú vianočné trhy v Bratislave drahšie? Stánkarov zaťaží vyššia 23 % DPH, na ľudí tento rok čakajú aj výhodné ponuky
Mamička varí lacné jedlá, aby šetrila peniaze: Podľa ľudí je to ako krmivo pre psa, jej manžel sa správa zvláštneMamička varí lacné jedlá, aby šetrila peniaze: Podľa ľudí je to ako krmivo pre psa, jej manžel sa správa zvláštne
Navštívili sme nádhernú dolinu a strašidelný hrad úplne zadarmo: Nájdete tu aj jaskyňu a priam dokonalú jesennú príroduNavštívili sme nádhernú dolinu a strašidelný hrad úplne zadarmo: Nájdete tu aj jaskyňu a priam dokonalú jesennú prírodu
Boli sme v novom podniku, ktorý otvorili majitelia reštaurácie z Na nože. O tomto európskom klenote ste možno nikdy nepočuliBoli sme v novom podniku, ktorý otvorili majitelia reštaurácie z Na nože. O tomto európskom klenote ste možno nikdy nepočuli
Jedol psie žrádlo, celý čas bol nahý: Táto reality šou prekonala rekordy, milióny ľudí sledovali mučenieJedol psie žrádlo, celý čas bol nahý: Táto reality šou prekonala rekordy, milióny ľudí sledovali mučenie
Herci, ktorí boli počas natáčania Harryho Pottera vymenení: Niekedy to bolo fiasko, inokedy tvorcovia nemali na výberHerci, ktorí boli počas natáčania Harryho Pottera vymenení: Niekedy to bolo fiasko, inokedy tvorcovia nemali na výber
Terapia červeným svetlom nie je zázračná, tvrdí odborníčka: Vedeckých dôkazov je málo a chýbajú, nie je to všeliekTerapia červeným svetlom nie je zázračná, tvrdí odborníčka: Vedeckých dôkazov je málo a chýbajú, nie je to všeliek
ANKETA: Nepáči sa mi to, malo by sa to odstrániť. Slovákov sme sa opýtali, čo si myslia o Separovom sprejovaní v HimalájachANKETA: Nepáči sa mi to, malo by sa to odstrániť. Slovákov sme sa opýtali, čo si myslia o Separovom sprejovaní v Himalájach

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Zobraziť viac