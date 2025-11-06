Muž priamo pred kamerami obchytkával prezidentku. To, čo potom nasledovalo, všetkých prekvapilo

Foto: X - @XQestendenciaMX (reprofoto)

Roland Brožkovič
TASR
Zatknutý muž sa k nej priblížil, jednou rukou ju chytil za rameno a druhou sa začal dotýkať jej bokov a hrude.

V hlavnom meste Mexika zatkli muža, ktorý v utorok obchytkával prezidentku Claudiu Sheinbaumovú. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

Na videách na sociálnych sieťach si Sheinbaumová v blízkosti prezidentského paláca podáva ruky so svojimi podporovateľmi. Zatknutý muž sa k nej priblížil, jednou rukou ju chytil za rameno a druhou sa začal dotýkať jej bokov a hrude. Zároveň sa pokúsil pobozkať ju na krk. Člen prezidentskej ochranky muža zadržal.

Napriek tomu sa s ním odfotila

Napriek jeho správaniu sa Sheinbaumová s mužom odfotila a následne ho poklepala po chrbte. Bezpečnostné zložky neskôr uviedli, že muža zatkli. Zrejme bol pod vplyvom drog alebo alkoholu.

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa interezsk (@interezsk)

„Odsudzujeme čin, ktorý dnes zažila naša prezidentka,“ uviedla v reakcii ministerka pre ženy Citlali Hernándezová na sociálnej sieti X a odsúdila mačistické názory, ktoré normalizujú nevítané narušenia osobného priestoru žien. Samotný rezort vznikol z iniciatívy Sheinbaumovej. Podľa dát Organizácie Spojených národov až 70 percent Mexičaniek starších ako 15 rokov zažilo aspoň jedenkrát sexuálne obťažovanie.

