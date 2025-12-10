Ukrajina dostáva čoraz menej pomoci: Európe sa to vymyká spod kontroly, musí nahradiť peniaze z USA

Foto: SITA/AP

Martin Cucík
SITA
Vojna na Ukrajine
Celková suma pomoci za prvých desať mesiacov roka 2025 dosahuje 32,5 miliardy eur.

Vojenská pomoc Ukrajine v druhej polovici tohto roka výrazne poklesla, keďže podpora zo strany európskych krajín nedokázala vykompenzovať zníženie americkej pomoci. Vyplýva z údajov nemeckého Kielského inštitútu.

Americký prezident Donald Trump na začiatku roka znížil príspevky USA a Európa ich v období od marca do júna poskytla Ukrajine rekordné prísľuby vo výške takmer 20 miliárd eur, čím viac než vykompenzovala celkový deficit. Počas júla až októbra však Európa dokázala vyčleniť menej než osem miliárd eur, čo spôsobilo, že Ukrajina za toto štvormesačné obdobie získala druhú najnižšiu sumu od začiatku plnohodnotnej invázie Ruska v roku 2022.

Viac z témy Vojna na Ukrajine:
1.
Zelenskyj odkazuje Trumpovi: Na voľby som pripravený kedykoľvek, na Ukrajine ale nemôže byť vojna
2.
Územné spory brzdia rokovania: Zelenskyj hovorí, že Rusku nemôže postúpiť ani meter. Európski lídri stoja za Ukrajinou
3.
Napäté rokovania o mieri sa presúvajú do Bruselu: Zelenskyj, Rutte a lídri EÚ budú hľadať jednotný postup voči Rusku
Zobraziť všetky články (1484)

Ako informoval portál Politico, Trump odmieta schváliť ďalšiu vojenskú pomoc Ukrajine a ostro kritizuje svojho predchodcu Bidena za to, že poslal miliardy dolárov na podporu ukrajinskej obrany po ruskej invázii vo februári 2022. Túto pomoc pritom v Kongrese podporili demokrati aj časť republikánov.

Vyše 30 miliard ročne

Celková suma za prvých desať mesiacov roka 2025 dosahuje 32,5 miliardy eur, čo znamená, že do konca roka by bolo potrebných ešte 9,1 miliardy eur, aby sa udržal priemer 41,6 miliardy eur ročne dosiahnutý v rokoch 2022 až 2024. Ukrajinskí spojenci by museli do konca roka poslať ešte 5,1 miliardy eur, aby sa vyhli súčasnému rekordnému ročnému minimu 37,6 miliardy eur z roku 2022.

Foto: SITA/AP

Na základe dostupných údajov do októbra Európa nedokázala udržať tempo z prvej polovice roka 2025,“ uviedol profesor Christoph Trebesch, vedúci sledovania podpory Ukrajiny v Kielskom inštitúte. Dodal, že ak bude tento pomalší trend pokračovať, rok 2025 sa stane rokom s najnižšou úrovňou nových pridelení pomoci Ukrajine od začiatku plnohodnotnej invázie. Spojené štáty v rokoch 2022 až 2024 prispievali ročne v priemere 21,4 miliardy eur z celkových 41,6 miliardy eur, čo podčiarkuje rozsah úlohy Európy a ďalších spojencov pri vyplňovaní tejto medzery.

Ruské aktíva zatiaľ neprešli

Francúzsko, Nemecko a Spojené kráľovstvo v tomto roku výrazne zvýšili svoje alokácie. Európski lídri však hľadajú spôsoby, ako financovať pôžičku pre Kyjev, ktorá by podľa súčasných návrhov bola splatená z prípadných ruských reparácií Ukrajine. EÚ v stredu predstavila plán na použitie zmrazených ruských aktív na pomoc Ukrajine vo výške 90 miliárd eur v priebehu nasledujúcich dvoch rokov.

Belgicko, kde sídli medzinárodná depozitná organizácia Euroclear, ktorá drží väčšinu ruských aktív, však tento plán doteraz odmietlo pre možné právne dôsledky.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Psychologička Zuzana o alkohole: Fero Joke verejne priznal chybu a bol to správny krok, riskoval…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Psychologička Zuzana o alkohole: Fero Joke verejne priznal chybu a bol to správny krok, riskoval svoju reputáciu
Psychologička Zuzana o alkohole: Fero Joke verejne priznal chybu a bol to správny krok, riskoval svoju reputáciu
Do Bratislavy lietadlom, do Košíc zase vlakom. Za 1 deň som porovnala oba spôsoby cesty, určiť víťaza je náročné
Do Bratislavy lietadlom, do Košíc zase vlakom. Za 1 deň som porovnala oba spôsoby cesty, určiť víťaza je náročné
Nikola žije v Španielsku: Väčšina ľudí tu zarába okolo 1 300 € mesačne. Prenájom jednoizbového bytu v Madride stojí 1 000 €
Slováci a Česi v zahraničí
Nikola žije v Španielsku: Väčšina ľudí tu zarába okolo 1 300 € mesačne. Prenájom jednoizbového bytu v Madride stojí 1 000 €
Magické trhy blízko Slovenska nás očarili ponukou aj cenami. Klobása je o polovicu lacnejšia ako v Bratislave
Vianočné trhy
Magické trhy blízko Slovenska nás očarili ponukou aj cenami. Klobása je o polovicu lacnejšia ako v Bratislave
Analytik Potočár o úskaliach energopomoci: Človek s platom 1 500 eur ju nezíska, dôchodca s rovnakým dôchodkom áno
Analytik Potočár o úskaliach energopomoci: Človek s platom 1 500 eur ju nezíska, dôchodca s rovnakým dôchodkom áno
Najrýchlejší vlak na svete sa vznáša: Dokáže ísť takmer 1 000 kilometrov za hodinu. Výstavba je neuveriteľne drahá
Najrýchlejší vlak na svete sa vznáša: Dokáže ísť takmer 1 000 kilometrov za hodinu. Výstavba je neuveriteľne drahá
Košické vianočné trhy nám vyrazili dych. Naša redaktorka žila mesiac zo 4,57 eura na deň
Košické vianočné trhy nám vyrazili dych. Naša redaktorka žila mesiac zo 4,57 eura na deň
Koučka Zuzana radí, ako si nájsť partnera: V tomto prípade sa sexu na prvom rande vyhnite, ženy robia dve chyby
Koučka Zuzana radí, ako si nájsť partnera: V tomto prípade sa sexu na prvom rande vyhnite, ženy robia dve chyby
„Prekliata“ diaľnica straší slovenských vodičov: Takáto cesta by ani nemala existovať, tvrdí expert Bazovský
„Prekliata“ diaľnica straší slovenských vodičov: Takáto cesta by ani nemala existovať, tvrdí expert Bazovský
Walt Disney nestvoril Mickey Mousa, vinili ho z rasizmu a zo sexizmu. Jeho zamestnanci organizovali „Snehulienkine orgie“
Walt Disney nestvoril Mickey Mousa, vinili ho z rasizmu a zo sexizmu. Jeho zamestnanci organizovali „Snehulienkine orgie“
Otrávil vlastných vojakov, nazývajú ho Hitlerom 19. storočia. Napoleon rozpútal v Európe krvavé jatky
Otrávil vlastných vojakov, nazývajú ho Hitlerom 19. storočia. Napoleon rozpútal v Európe krvavé jatky
Viktória má len 20 rokov, bola na výcviku v Národných obranných silách. Brániť Slovensko by bol rozkaz, to sa nedá odmietnuť
Viktória má len 20 rokov, bola na výcviku v Národných obranných silách. Brániť Slovensko by bol rozkaz, to sa nedá odmietnuť

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac