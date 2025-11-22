Ukrajina akceptuje niektoré požiadavky Ruska: Lídri Európy sa stretli, aby diskutovali o návrhu pre Zelenského

Lídri Británie, Francúzska a Nemecka sa v sobotu stretli na okraj samitu krajín G20 v juhoafrickom Johannesburgu, aby diskutovali o spoločnej reakcii na jednostranný návrh USA pre Ukrajinu, uviedol úrad francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona. TASR informuje podľa správy agentúry AFP.
Schôdzka Macrona, britského premiéra Keira Starmera a nemeckého kancelára Friedricha Merza sa konala pred širším stretnutím na rovnakú tému, na ktorom sa zúčastnia aj ďalší európski lídri, uviedlo predsedníctvo.
Budú chcieť vyrokovať odstránenie ústupkov Rusku
Starmer predtým povedal, že cieľom je „pozrieť sa na to, ako môžeme tento plán posilniť pre ďalšiu fázu rokovaní“. Podľa zdroja z EÚ sa v sobotu očakáva, že sa k plánovaným krízovým rokovaniam o iniciatíve USA na ukončenie vojny na Ukrajine pripoja aj vysokopostavení politici z iných kontinentov, píše agentúra DPA.
Predseda Rady EÚ António Costa pozval na rokovania na okraj samitu G20 okrem európskych hláv štátov a vlád aj predstaviteľov Kanady, Austrálie a Japonska. Rokovania by sa mali začať v sobotu popoludní.
Z Európy sa na stretnutí očakáva účasť nemeckého kancelára Friedricha Merza a hláv štátov a vlád Francúzska, Talianska, Veľkej Británie, Írska, Fínska, Holandska, Španielska a Nórska. Na samit v Johannesburgu pricestovali ako stáli členovia alebo hostia skupiny G20. Konzultácie medzi všetkými 27 hlavami štátov a vlád EÚ sa následne uskutočnia na okraji samitu EÚ – Afrika, ktorý sa začína v pondelok v Angole, spresňuje francúzska agentúra.
Podľa diplomatov sa rozhovory zamerajú okrem iného na to, ako by sa dalo z 28-bodového plánu predloženého Washingtonom vyrokovať odstránenie ústupkov Rusku, ktoré sú z európskeho hľadiska neprijateľné.
Kyjevu hrozí strata dôstojnosti, povedal Zelenskyj
Ukrajina a Spojené štáty budú v nasledujúcich dňoch vo Švajčiarsku rokovať o spôsoboch ukončenia vojny na Ukrajine. Oznámil to v sobotu tajomník Rady národnej bezpečnosti a obrany Ukrajiny a hlavný ukrajinský vyjednávač Rustem Umerov po tom, ako USA odovzdali Ukrajine mierový plán, ktorý podľa agentúry AFP akceptuje niektoré požiadavky Ruska, píše TASR.
„V nasledujúcich dňoch vo Švajčiarsku začneme konzultácie medzi vysokými predstaviteľmi Ukrajiny a Spojených štátov o možných parametroch budúcej mierovej dohody,“ napísal Umerov na platforme Telegram. Dodal, že Ukrajina k tomuto procesu pristupuje s jasným pochopením svojich záujmov. Ide podľa neho o ďalšiu fázu dialógu, ktorý v uplynulých dňoch prebieha, a je predovšetkým zameraný na zosúladenie vízie ďalších krokov.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj len krátko pred spomínaným oznamom schválil zloženie ukrajinskej delegácie na rokovania, ktoré bude viesť šéf jeho prezidentskej kancelárie Andrij Jermak. Agentúra Reuters informuje, že Zelenskyj schválil aj inštrukcie pre rokovania. „Ukrajina nikdy nebude prekážkou mieru a zástupcovia ukrajinského štátu budú brániť legitímne záujmy ukrajinského ľudu a základy európskej bezpečnosti,“ uviedla jeho kancelária vo vyhlásení.
Kancelária ukrajinského prezidenta vo štvrtok oznámila, že od Spojených štátov dostala návrh plánu na ukončenie vojny s Ruskom. Verziu 28-bodového mierového plánu zverejnili viaceré svetové médiá. Okrem iného predpokladá, že Ukrajina odstúpi časť svojho územia Rusku a zaviaže sa, že jej armáda bude mať maximálne 600-tisíc príslušníkov a že nikdy nevstúpi do NATO, zatiaľ čo Rusko bude opäť prijaté do skupiny G8 a zmiernia sa sankcie uvalené na Moskvu za inváziu na Ukrajinu.
Šéf Bieleho domu očakáva odpoveď na návrh od ukrajinského prezidenta Zelenského do Dňa vďakyvzdania (27. novembra). Zelenskyj v piatkovom videopríhovore k občanom povedal, že nasledujúci týždeň bude pre Kyjev veľmi náročný, pretože Ukrajina pri americkom mierovom pláne stojí pred rozhodnutím, či stratí svoju dôstojnosť, alebo bude riskovať stratu svojho kľúčového partnera – Spojených štátov.
