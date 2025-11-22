Zelenskyj urobil veľmi dôležité rozhodnutie: Trumpov mierový plán chce vylepšiť, obsahoval aj rôzne rusizmy

Roland Brožkovič
TASR
SITA
Trump pritom  vyhlásil, že ukrajinskému prezidentovi sa bude musieť páči.

Ukrajina rýchlo reagovala na americký plán ukončiť vojnu, ktorý obsahuje mnohé tvrdé požiadavky Ruska. Kyjev uviedol, že o ďalších krokoch diskutoval s viacerými kľúčovými európskymi spojencami.

Prezident Volodymyr Zelenskyj chce vylepšiť 28-bodový plán, ktorý by prinútil Ukrajinu vzdať sa územia, znížiť armádu a zaviazať sa, že sa nikdy nepripojí k NATO. Naopak, ruský prezident Vladimir Putin návrh privítal. Ukrajinský minister zahraničných vecí Andrij Sybiha na X uviedol, že počas telefonátu s európskymi partnermi, načrtol logiku ďalších krokov Ukrajiny.

Americký prezident Donald Trump pritom vyhlásil, že ukrajinskému prezidentovi sa bude musieť páčiť americký plán na ukončenie vojny na Ukrajine, ktorý predpokladá, že Kyjev odstúpi časť svojho územia Rusku. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

Trump tlačí na Ukrajinu

„Bude sa mu musieť páčiť, a ak sa mu páčiť nebude, potom by mali jednoducho bojovať ďalej,“ povedal Trump novinárom, ktorí sa ho pýtali na nie práve nadšenú reakciu ukrajinského prezidenta na jeho mierový plán. „V istom bode bude musieť niečo akceptovať,“ dodal Trump.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v piatok vyhlásil, že nezradí ukrajinské národné záujmy a k mierovému plánu navrhne alternatívy. Podľa jeho slov bude nasledujúci týždeň pre Kyjev veľmi náročný, pretože Ukrajina pri americkom mierovom pláne stojí pred rozhodnutím, či stratí svoju dôstojnosť, alebo bude riskovať stratu Spojených štátov ako svojho kľúčového partnera.

Truzmp očakáva od Zelenského odpoveď na svoj mierový plán do štvrtka (27. novembra). Podľa jeho slov je však možné predĺžiť termín na finalizáciu podmienok. „Mal som veľa konečných termínov, ale ak veci fungujú dobre, zvyknete termíny predlžovať,“ uviedol. „Ale štvrtok je ten deň – myslíme si, že je to vhodný čas,“ povedal šéf Bieleho domu.

Podozrivé pasáže

Zdá sa však, že niektoré pasáže v americkom „mierovom návrhu“ boli pôvodne napísané v ruštine, napísal v piatok vo svojej analýze britský denník The Guardian. Na viacerých miestach v tomto texte by jazyk fungoval v ruštine, v angličtine sa však zdá byť dosť podivný, uvádza denník v článku na svojom webe, z ktorého cituje TASR.

Ako príklad uviedol Guardian vo svojej analýze znenie tretieho bodu z dovedna 28-bodového plánu, ktorý medzičasom podporil aj americký prezident Donald Trump: „Očakáva sa, že Rusko nenapadne susedné krajiny a NATO sa nebude ďalej rozširovať.“ Ako podotýka denník, výraz „očakáva sa“ (it is expected) je v angličtine podľa neho do značnej miery neohrabaná pasívna konštrukcia a väčší zmysel dáva v ruštine, kde ide o známy slovesný tvar.

Medzi ďalšie rusizmy, ktoré sa podľa britského denníka do textu návrhu dostali, sú napríklad výrazy „nejasnosti“ (ambiguities) či „zaistiť“ (enshrine). Biely dom už medzičasom priznal, že spolu s Trumpovým osobitným vyslancom Steveom Witkoffom sa na písaní tohto 28-bodového plánu pre ukončenie vojny na Ukrajine podieľal aj Kirill Dmitrijev, vyslanec ruského prezidenta Vladimira Putina, píše Guardian.

