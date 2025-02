Ukradli kreditku a kúpili si žreb: Dvaja ľudia bez domova vyhrali rozprávkovú sumu, toto im ponúkol majiteľ karty

Dvaja ľudia bez domova ukradli mužovi kreditnú kartu. Následne si kúpili žreb a usmialo sa na nich šťastie, vyhrali totiž nemalú sumu. Nie je ale jasné, kto je vlastne v takomto prípade skutočným výhercom. Majiteľ karty sa ale veľkoryso ponúkol, že ak muži predložia výherný tiket, o výhru sa s nimi podelí.

Článok pokračuje pod videom ↓

Ako informujú TV Noviny s odvolaním na Le Parisien, ešte začiatkom februára sa muži bez domova vlámali do auta 42-ročného Jeana-Davida a ukradli tašku s dokladmi a kreditnými kartami. Jean-David to ihneď nahlásil polícii a aj banke, ktorú požiadal, aby karty zablokovala. Ukázalo sa však, že jedna z kariet už bola použitá na nákup v trafike. Muž sa do nej vybral v nádeji, že sa dostane ku kamerovým záznamom.

Predavač v trafike potvrdil, že videl dvoch mužov bez domova, ktorí nakúpili cigarety a stieracie žreby. Vďaka jednému zo žrebov sa zlodejom podarilo získať výhru 500 000 eur. Vyzdvihnúť si ju ale nemohli. Prípad je už v rukách právnikov a výherný tiket bol zmrazený. Jean-David mužov bez domova vyzval, aby výherný tiket predložili. Ak tak urobia, o výhru sa s nimi vraj podelí.