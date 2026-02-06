Úder polárneho víru sa blíži, vyťahujte rukavice: Už o pár hodín to začne, pripravte sa na celodenné mrazy

Foto: SITA/AP

Nina Malovcová
Nadpriemerne teplé dni sa končia, počasie sa láme.

Na Slovensku zažívame niekoľkodňový odmäk, ktorý sprevádzajú nadpriemerne vysoké teploty na toto ročné obdobie a rýchly úbytok snehu. Zimné počasie sa z nášho územia takmer úplne vytratilo a sneh mizne aj v lyžiarskych strediskách, kde topenie ešte urýchlil dážď.

Podľa portálu iMeteo bude teplý charakter počasia pretrvávať ešte krátko, keďže nad strednú až juhovýchodnú Európu od západu zasahuje rozsiahla oblasť nízkeho tlaku vzduchu. Práve tá dnes ovplyvňuje počasie aj na Slovensku, no už v najbližších dňoch sa začne črtať výrazná zmena.

Dnešné počasie je teplé, daždivé a miestami aj so snehom

Ako uvádza Slovenský hydrometeorologický ústav, dnešok prinesie oblačné až zamračené počasie, miestami hmlu. Len ojedinele dôjde k prechodnému zmenšeniu oblačnosti. Postupne sa na viacerých miestach objaví občasný dážď alebo prehánky, pričom na juhozápade a na východe budú zrážky miestami výraznejšie. Vo vyšších polohách, približne od 1200 m, sa zrážky budú meniť na sneženie.

Foto: TASR/Martin Medňanský

Najvyššia denná teplota dnes dosiahne 2 až 8 °C, na západe Slovenska a na Zemplíne miestami okolo 10 °C. Vo výške 1500 m sa teplota bude pohybovať okolo 0 °C. Vietor bude väčšinou slabý alebo žiadny, len na západe a v Honte sa spočiatku očakáva juhovýchodný vietor s rýchlosťou 10 až 30 km/h. Predpokladané množstvo zrážok dosiahne do 5 mm, vo vysokých polohách môže napadnúť do 5 cm snehu.

Posledné teplé dni pred obratom

Topenie snehu by malo pokračovať aj v najbližších hodinách a v priebehu piatka, keďže teplý vzduch od juhu ešte stále ovplyvňuje naše územie. Sobota by mala byť posledným teplým dňom na väčšine Slovenska. Maximálne denné teploty sa v sobotu vyšplhajú približne na 2 °C na severovýchode a až na 8 °C na juhozápade krajiny. Práve vtedy sa však začne meniť charakter prúdenia vzduchu nad naším územím.

Zmenu prinesie plytká tlaková níž, ktorá sa po prechode cez naše územie presunie ďalej na východ. Po jej zadnej strane začne do strednej Európy prenikať chladnejší vzduch od severovýchodu z oblasti východnej Európy, kde sa stále nachádzajú výrazné zásoby chladu. Hlavná masa studeného vzduchu sa k nám síce opäť nedostane v plnej sile, keďže ju zadrží karpatský oblúk, no ochladenie sa aj tak prejaví. Najvýraznejšie zasiahne severné a východné Slovensko, kde sa zmení teplotný režim aj skupenstvo zrážok.

Mrazy sa vrátia už v nedeľu

V nedeľu sa ochladenie prejaví na väčšine územia. Kým na západe Slovenska sa teploty môžu ešte pohybovať okolo 8 °C, na zvyšku krajiny už výrazne klesnú. Denné maximá budú prevažne v rozmedzí od 0 do 5 °C a na severovýchode začne popoludní mrznúť. Noc z nedele na pondelok prinesie návrat mrazov takmer na celé územie Slovenska, výnimkou bude najmä Podunajská nížina. Predbežne najchladnejším dňom by mal byť pondelok, keď sa na východe očakáva aj celodenný mráz.

Ilustračná foto: Pexels

V ďalších dňoch by síce mohlo dôjsť k miernemu otepleniu, no pôjde len o krátkodobú zmenu. V polovici budúceho týždňa sa črtá oveľa výraznejší zlom počasia, ktorý by mal súvisieť s rozpadom polárneho víru. Výsledkom môže byť prudké ochladenie a pravdepodobný návrat sneženia, a to aj do nižších polôh.

