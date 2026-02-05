Polárny vír sa láme, už vieme, kedy sa rozpadne: Príde vlna poriadnych mrazov, na jar ešte zabudnite

Zima nad severnou pologuľou vstupuje do fázy, ktorá môže výrazne zasiahnuť do počasia v Európe. Najnovšie predpovede potvrdzujú rozpad a rozštiepenie polárneho víru v polovici februára, čo je jav, ktorý často prináša citeľné ochladenie, mrazivé vpády a návrat výrazne zimného charakteru počasia.
Podľa predpovede portálu Severe Weather Europe sa situácia vyvíja v prospech silnej epizódy stratosférického otepľovania. Práve táto udalosť narúša stabilitu polárneho víru a postupne oslabuje jeho schopnosť zadržiavať studený arktický vzduch v polárnych oblastiach.
Studený vzduch mieri aj do Európy
Polárny vír počas zimy funguje ako rozsiahla cirkulácia, ktorá drží najchladnejší vzduch uzavretý nad Arktídou. Keď je silný a kompaktný, Európa má šancu na pokojnejší priebeh zimy. Aktuálne však dochádza k jeho výraznému oslabeniu.
V stratosfére sa prudko zvyšuje teplota aj tlak vzduchu, čo deformuje štruktúru víru a vedie k jeho rozdeleniu na viacero častí. Takýto stav znamená, že studený vzduch už nie je pevne uzamknutý na severe a môže sa postupne presúvať smerom k miernym zemepisným šírkam. Hoci najvýraznejšie ochladenie sa zatiaľ prejavuje v Severnej Amerike, Európa nie je mimo hry.
Zima môže pritvrdiť práve v druhej polovici februára
Rozpad polárneho víru zvyčajne neznamená krátku epizódu. Oslabená cirkulácia v atmosfére môže pretrvávať celé týždne, čo zvyšuje pravdepodobnosť opakovaných chladných vpádov, mrazivých nocí a miestami aj sneženia. Druhá polovica februára sa tak môže niesť v znamení výraznejšie zimného počasia, než by sa v tomto období očakávalo. Hoci jar sa ešte ani zďaleka nezačína, práve tento čas býva zradný tým, že môže priniesť najostrejšie prejavy zimy.
Meteorológovia upozorňujú, že ide o dlhodobejšie výhľady založené na tlakových a teplotných trendoch, nie o presnú predpoveď na konkrétne dni. Signály sú však pomerne jednoznačné. Atmosféra nad severnou pologuľou smeruje do režimu, ktorý je známy zvýšeným výskytom studených vpádov a výrazných výkyvov počasia. Ak sa aktuálny vývoj potvrdí, Európa by mala rátať s tým, že zima si ešte vyžiada svoju pozornosť.
Počasie sa bude meniť
Najbližšie dni budú na Slovensku ešte pod vplyvom rozsiahlej oblasti nízkeho tlaku vzduchu, ktorá k nám od juhu až juhovýchodu privádza teplejší a vlhký vzduch. Počasie tak bude premenlivé a postupne naznačí obrat smerom k chladnejšiemu charakteru.
Vo štvrtok bude prevažne oblačno až zamračené, miestami sa oblačnosť prechodne zmenší. Na viacerých miestach, najmä na západe a v Banskobystrickom kraji, sa objaví dážď alebo mrholenie, vo vyšších polohách, približne od 1400 m, sneženie. Ráno sa môže lokálne vyskytnúť hmla a ojedinele aj poľadovica. Denné teploty vystúpia na 6 až 11 °C, v niektorých údoliach stredného a východného Slovenska zostanú okolo 4 °C. Na horách vo výške 1500 m sa teplota bude pohybovať okolo 2 °C. Vietor bude väčšinou slabý, no na juhu západného Slovenska a v Honte sa môže dočasne zosilniť, vo vysokých polohách až na prudký či búrlivý.
V piatok zostane počasie oblačné až zamračené, miestami hmlisté. Zrážky budú skôr slabé, v podobe dažďa alebo mrholenia, sneženie sa očakáva už od približne 1100 m. Noci budú miernejšie, s teplotami od 0 do 5 °C, v chladnejších údoliach ojedinele až do -3 °C. Cez deň sa teploty budú pohybovať medzi 3 až 8 °C, na juhu Podunajskej nížiny miestami dosiahnu aj 10 °C. Vietor bude väčšinou slabý alebo úplne ustane.
Sobota prinesie prevažne zamračené počasie, miestami s hmlou. Dážď alebo mrholenie sa vyskytne na viacerých miestach, pričom sneženie sa bude objavovať už od približne 800 m. Nočné teploty klesnú na 4 až -1 °C, v niektorých údoliach môže byť ešte chladnejšie. Denné maximá dosiahnu 4 až 9 °C, na severe krajiny a v horských údoliach lokálne len okolo 2 °C. Vietor zostane väčšinou slabý, cez deň sa postupne zmení na severozápadný až severný.
