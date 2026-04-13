Učiteľka mala zapríčiniť, že si žiačka siahla na život: Dostala doživotný zákaz učiť

Petra Sušaninová
TASR
Učiteľka prekročila všetky hranice.

Učiteľke, ktorej konanie viedlo k tomu, že si 11-ročná žiačka siahla na život, uložil súd vo francúzskom Versailles v pondelok ročný podmienečný trest odňatia slobody a zároveň jej doživotne zakázal učiť. Regionálny školský úrad bude musieť poškodeným zaplatiť 100 000 eur ako odškodné. Informovala o tom agentúra AFP, ktorá dodala, že vo Francúzsku ide o ojedinelý verdikt tohto druhu.

Obžalovaná, 63-ročná učiteľka francúzštiny na strednej škole v regióne Val-d’Oise severne od Paríža, bola vlani pôvodne súdom oslobodená. Odvolací súd ju však uznal vinnou zo šikanovania žiačky Evaëlle, ktorú v roku 2019 našli v jej izbe bez známok života.

Prokuratúra žiadala pre učiteľku 18-mesačný podmienečný trest. Uviedla, že učiteľka „prekročila hranice, ponižovala, znevažovala a stigmatizovala – nie všetkých žiakov, ale niektoré starostlivo vybrané deti“. Obžalovaná, ktorá nebola na vyhlásení rozsudku, počas vyšetrovania poprela, že by sa správala agresívne. Viacerí spolužiaci dievčaťa však uviedli, že sa na Evaëlle opakovane zameriavala a často na ňu kričala.

Vo svojom trápení nikto nemusí byť sám. Ak prežívate náročné obdobie súvisiace so šikanovaním, pomoc je vždy k dipozícii. Neváhajte ju vyhľadať napríklad na webe sikana.sk.

Neprípustné správanie

Rodičia dievčaťa rozhodnutie súdu privítali a uviedli, že „odhalilo realitu zneužívania, ktorému sú deti vystavené zo strany učiteľov“. Evaëllina matka Marie Dupuisová pred novinármi uviedla, že bola v kontakte s dospelými, ktorí jej povedali, „že aj vo veku 40 rokov majú stále zlé sny o tom, čím si v škole prešli“.

Právnička Evaëlliných rodičov Delphine Meilletová poukázala na to, že francúzsky justičný systém týmto verdiktom uznal existenciu psychického násilia v školskom prostredí – v tomto prípade zo strany „pedagóga, ktorého povolanie hlboko rešpektujeme“. Upozornila, že „niekedy dochádza k neprípustnému, ponižujúcemu správaniu, ktoré má nezvratné následky“. Od prijatia zákona v marci 2022, niekedy označovaného ako „zákon Evaëlle“, je šikanovanie v škole vo Francúzsku považované za trestný čin.

