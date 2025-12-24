Účet za tunel Višňové je poriadne mastný: Spolu s úsekom D1 presiahol 600 miliónov eur a nie je konečný

Foto: TASR - Milan Podmaník

Zuzana Veslíková
TASR
NDS odovzdala do prevádzky 13,5-kilometrový úsek D1 Lietavská Lúčka - Dubná Skala, ktorého súčasťou je tunel Višňové v dĺžke 7,5 kilometra, začiatkom tohto týždňa.

Celkové náklady na výstavbu otvoreného úseku diaľnice D1 Lietavská Lúčka – Dubná Skala s tunelom Višňové doteraz presiahli 600 miliónov eur bez dane z pridanej hodnoty (DPH). Vyplýva to z údajov, ktoré TASR poskytla Národná diaľničná spoločnosť (NDS), pričom to ešte nie je konečná cena.

„Predošlému zhotoviteľovi sme do roku 2019 uhradili necelých 187 miliónov eur. Aktuálna zmluvná cena za stavebnú časť je zhruba 353 miliónov eur a za technologickú časť približne 62 miliónov eur,“ informovali z mediálnej komunikácie NDS. „Platí však, že na finálnu cenu majú vplyv ešte neukončené právne skutočnosti, preto ju v súčasnosti ešte nie je možné určiť,“ dodali diaľničiari.

Predchádzajúci zhotoviteľ, ktorým bolo taliansko-slovenské združenie firiem Salini Impregilo a Dúha, úsek D1 pre problémy s financovaním nedokončil. Podľa zmluvy z júna 2014 ho mal vybudovať s ponukou takmer 410 miliónov eur bez DPH do roku 2019. Predpokladaná hodnota stavebných prác pri vyhlásení tendra v októbri 2011 bola 896,5 milióna eur bez DPH.

Foto: TASR – Milan Podmaník

Po dvojročnom prerušení prác na stavbe (2019 až 2021) a súťaži na dokončenie D1 Lietavská Lúčka – Dubná Skala začalo v máji 2021 s dostavbou úseku združenie vedené spoločnosťou Skanska SK. Stavbu mali podľa ponuky dokončiť za necelých 255 miliónov eur bez DPH zhruba za tisíc dní od prevzatia staveniska, čiže približne na prelome rokov 2023 a 2024. Odhadované náklady na dostavbu diaľnice boli zhruba 261 miliónov eur bez DPH.

Náklady vzrástli

Náklady po viacerých dodatkoch a mnohých zmenách podľa údajov o realizácii stavby v Centrálnom registri zmlúv vzrástli zatiaľ na viac ako 353 miliónov eur, no navrhovaná cena prác by po úprave mala presiahnuť 362 miliónov eur bez DPH. Na cenu mali vplyv nielen práce navyše po bývalom zhotoviteľovi, ale aj rastúce stavebné náklady. Tie zvýšili cenu výstavby len za roky 2021 a 2022 o vyše 17 miliónov eur, za rok 2023 skoro o 30 miliónov eur.

Hlavným dodávateľom technológie tunela Višňové a informačného systému D1 Lietavská Lúčka – Dubná Skala bola spoločnosť PPA Controll. Podľa zmluvy z októbra 2023 to mala zabezpečiť skoro za 54,5 milióna eur bez DPH počas 550 dní, teda za jeden a pol roka. Predpokladané náklady na dodanie technológie tunela a informačného systému diaľnice boli takmer 71,5 milióna eur bez DPH.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Slovensko v smútku: Vo veku 77 rokov po ťažkej chorobe zomrela Mária Hevierová, zdôveril sa…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Kevin nemohol byť sám doma: Týchto 10 chýb v obľúbenej komédii prehliadol takmer každý
Kevin nemohol byť sám doma: Týchto 10 chýb v obľúbenej komédii prehliadol takmer každý
Videli sme najkrajšie vianočné trhy u nás: Cítili sme sa ako v rozprávke, viadukt sa rozsvietil prvýkrát za 90 rokov
Vianočné trhy
Videli sme najkrajšie vianočné trhy u nás: Cítili sme sa ako v rozprávke, viadukt sa rozsvietil prvýkrát za 90 rokov
Matúš chodí všade pešo: V tejto európskej krajine sme sa báli. Chodník na Novom Zélande začína dezinfekčnou stanicou
Matúš chodí všade pešo: V tejto európskej krajine sme sa báli. Chodník na Novom Zélande začína dezinfekčnou stanicou
Budú počas vianočných sviatkov otvorené obchody? Reťazce hlásia zmeny, pozrite sa, ako to bude po novom
Budú počas vianočných sviatkov otvorené obchody? Reťazce hlásia zmeny, pozrite sa, ako to bude po novom
Stavať ho začali ešte za Mečiara: Pri tuneli Višňové sa vystriedalo 12 ministrov, skoro po 30 rokoch ho otvárajú
Stavať ho začali ešte za Mečiara: Pri tuneli Višňové sa vystriedalo 12 ministrov, skoro po 30 rokoch ho otvárajú
Zažili sme unikát, aký inde na Slovensku nenájdete: V decembri sme sa ocitli v srdci džungle, zaplatíte 8 eur
Zažili sme unikát, aký inde na Slovensku nenájdete: V decembri sme sa ocitli v srdci džungle, zaplatíte 8 eur
Bola vysušená doma v garáži a jej rodina si to nevšimla. Analytička povedala, kto môže mať problém s energopomocou
Bola vysušená doma v garáži a jej rodina si to nevšimla. Analytička povedala, kto môže mať problém s energopomocou
Nielen Culkinovi zo slávy preplo: Jeho filmový brat pýtal za podpis peniaze, svoju partnerku takmer uškrtil
Nielen Culkinovi zo slávy preplo: Jeho filmový brat pýtal za podpis peniaze, svoju partnerku takmer uškrtil
Okamžite si ich bežte pozrieť: Našli sme 10 najlepších filmov roku 2025, mnohé z nich vám úplne ušli
Tip na film
Okamžite si ich bežte pozrieť: Našli sme 10 najlepších filmov roku 2025, mnohé z nich vám úplne ušli
Tento vianočný darček stíhate aj na poslednú chvíľu: Buďme solidárni, niekomu to môže zachrániť život
Tento vianočný darček stíhate aj na poslednú chvíľu: Buďme solidárni, niekomu to môže zachrániť život
Šialený Hitlerov megavlak: 5-hviezdičkový hotel na koľajniciach mal byť budúcnosťou dopravy, postaviť ho nebolo možné
Šialený Hitlerov megavlak: 5-hviezdičkový hotel na koľajniciach mal byť budúcnosťou dopravy, postaviť ho nebolo možné
Milan Bez Mapy po kauze s Nickom Papcunom: Svojich sledovateľov a ich peniaze si vážim. Vieme, ako sa to nestane vám
Milan Bez Mapy po kauze s Nickom Papcunom: Svojich sledovateľov a ich peniaze si vážim. Vieme, ako sa to nestane vám

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac