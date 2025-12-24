Slovensko v smútku: Vo veku 77 rokov po ťažkej chorobe zomrela Mária Hevierová, zdôveril sa jej manžel

V utorok vo veku 77 rokov zomrela po krátkej a ťažkej chorobe rozhlasová redaktorka a prekladateľka Mária Hevierová. TASR o tom informoval jej manžel Daniel Hevier.
Priblížil, že Hevierová ako dlhoročná rozhlasová redaktorka pôsobila v literárnej redakcii Slovenského rozhlasu. Jej najvýznamnejšou a najpočúvanejšou reláciou bol Najkrajší klenot, v ktorej účinkovalo množstvo osobností slovenského kultúrneho života. Okrem toho je autorkou viacerých rozhlasových pásiem a dramatizácií. Ako redaktorka stála aj pri prvých slovenských kvadrofonických nahrávkach v Experimentálnom štúdiu Slovenského rozhlasu.
Jej dielo tu zostane s nami navždy
Hevierová má ako prekladateľka viaceré preklady – Sempé-Goscinny: Mikulášove šibalstvá, Jules Verne: Maják na konci sveta, Ismail Kadare: Generál mŕtvej armády, ďalej Intímny denník Sallyho Prudhomma, Rozprávky a báje Charlesa Perraulta, ako aj výber textov Borisa Viana. Jej posledné prekladové diela boli Hrôzostrašné rozprávky Jiřího Žáčka a Robinson Crusoe (Defoe-Novotný, Zdeněk Burian). Až do posledných dní dokončovala preklad výberu z poviedok Alphonsa Allaisa, dodal Hevier.
Doplnil, že Hevierová tiež pre divadlo Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene preložila kompozíciu Škola základ života a hru Lenky Langrenovej Plač. Ako editorka a jazyková redaktorka sa zároveň významne podieľala na množstve kníh vydavateľstva Hevi či Vertigos.
