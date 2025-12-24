Slovensko v smútku: Vo veku 77 rokov po ťažkej chorobe zomrela Mária Hevierová, zdôveril sa jej manžel

Aktuálna správa
Zuzana Veslíková
TASR
"Drahučká, tak už sme oddelení hranicou večnosti. Ja som s deťmi zostal tu a ty si už tam," uviedol Hevier.

V utorok vo veku 77 rokov zomrela po krátkej a ťažkej chorobe rozhlasová redaktorka a prekladateľka Mária Hevierová. TASR o tom informoval jej manžel Daniel Hevier.

Priblížil, že Hevierová ako dlhoročná rozhlasová redaktorka pôsobila v literárnej redakcii Slovenského rozhlasu. Jej najvýznamnejšou a najpočúvanejšou reláciou bol Najkrajší klenot, v ktorej účinkovalo množstvo osobností slovenského kultúrneho života. Okrem toho je autorkou viacerých rozhlasových pásiem a dramatizácií. Ako redaktorka stála aj pri prvých slovenských kvadrofonických nahrávkach v Experimentálnom štúdiu Slovenského rozhlasu.

Jej dielo tu zostane s nami navždy

Hevierová má ako prekladateľka viaceré preklady – Sempé-Goscinny: Mikulášove šibalstvá, Jules Verne: Maják na konci sveta, Ismail Kadare: Generál mŕtvej armády, ďalej Intímny denník Sallyho Prudhomma, Rozprávky a báje Charlesa Perraulta, ako aj výber textov Borisa Viana. Jej posledné prekladové diela boli Hrôzostrašné rozprávky Jiřího Žáčka a Robinson Crusoe (Defoe-Novotný, Zdeněk Burian). Až do posledných dní dokončovala preklad výberu z poviedok Alphonsa Allaisa, dodal Hevier.

Doplnil, že Hevierová tiež pre divadlo Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene preložila kompozíciu Škola základ života a hru Lenky Langrenovej Plač. Ako editorka a jazyková redaktorka sa zároveň významne podieľala na množstve kníh vydavateľstva Hevi či Vertigos.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Obrovský smútok: Len 27-ročného mladého športovca našli mŕtveho v hotelovej izbe. Kolega mu venoval dojímavé…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Kevin nemohol byť sám doma: Týchto 10 chýb v obľúbenej komédii prehliadol takmer každý
Kevin nemohol byť sám doma: Týchto 10 chýb v obľúbenej komédii prehliadol takmer každý
Videli sme najkrajšie vianočné trhy u nás: Cítili sme sa ako v rozprávke, viadukt sa rozsvietil prvýkrát za 90 rokov
Vianočné trhy
Videli sme najkrajšie vianočné trhy u nás: Cítili sme sa ako v rozprávke, viadukt sa rozsvietil prvýkrát za 90 rokov
Matúš chodí všade pešo: V tejto európskej krajine sme sa báli. Chodník na Novom Zélande začína dezinfekčnou stanicou
Matúš chodí všade pešo: V tejto európskej krajine sme sa báli. Chodník na Novom Zélande začína dezinfekčnou stanicou
Budú počas vianočných sviatkov otvorené obchody? Reťazce hlásia zmeny, pozrite sa, ako to bude po novom
Budú počas vianočných sviatkov otvorené obchody? Reťazce hlásia zmeny, pozrite sa, ako to bude po novom
Stavať ho začali ešte za Mečiara: Pri tuneli Višňové sa vystriedalo 12 ministrov, skoro po 30 rokoch ho otvárajú
Stavať ho začali ešte za Mečiara: Pri tuneli Višňové sa vystriedalo 12 ministrov, skoro po 30 rokoch ho otvárajú
Zažili sme unikát, aký inde na Slovensku nenájdete: V decembri sme sa ocitli v srdci džungle, zaplatíte 8 eur
Zažili sme unikát, aký inde na Slovensku nenájdete: V decembri sme sa ocitli v srdci džungle, zaplatíte 8 eur
Bola vysušená doma v garáži a jej rodina si to nevšimla. Analytička povedala, kto môže mať problém s energopomocou
Bola vysušená doma v garáži a jej rodina si to nevšimla. Analytička povedala, kto môže mať problém s energopomocou
Nielen Culkinovi zo slávy preplo: Jeho filmový brat pýtal za podpis peniaze, svoju partnerku takmer uškrtil
Nielen Culkinovi zo slávy preplo: Jeho filmový brat pýtal za podpis peniaze, svoju partnerku takmer uškrtil
Okamžite si ich bežte pozrieť: Našli sme 10 najlepších filmov roku 2025, mnohé z nich vám úplne ušli
Tip na film
Okamžite si ich bežte pozrieť: Našli sme 10 najlepších filmov roku 2025, mnohé z nich vám úplne ušli
Tento vianočný darček stíhate aj na poslednú chvíľu: Buďme solidárni, niekomu to môže zachrániť život
Tento vianočný darček stíhate aj na poslednú chvíľu: Buďme solidárni, niekomu to môže zachrániť život
Šialený Hitlerov megavlak: 5-hviezdičkový hotel na koľajniciach mal byť budúcnosťou dopravy, postaviť ho nebolo možné
Šialený Hitlerov megavlak: 5-hviezdičkový hotel na koľajniciach mal byť budúcnosťou dopravy, postaviť ho nebolo možné
Milan Bez Mapy po kauze s Nickom Papcunom: Svojich sledovateľov a ich peniaze si vážim. Vieme, ako sa to nestane vám
Milan Bez Mapy po kauze s Nickom Papcunom: Svojich sledovateľov a ich peniaze si vážim. Vieme, ako sa to nestane vám

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac