Ubytujete sa tu za menej ako 15 eur na noc: Kúsok za hranicami nájdete jedno z najlepších lyžiarskych stredísk

Kým mnohí sa už tešia na jar, iní chcú ešte naplno využiť zimné momenty. Ak patríte k milovníkom zimy a zimných športov aj vy, máme pre vás tip. Neďaleko hraníc nájdete lyžiarske stredisko, ktoré si ľudia nevedia vynachváliť.

Článok pokračuje pod videom ↓

Na svoje si tu príde každý

Ako sa dozvedáme z webu Bialka Tatrzanska, lyžiarske stredisko Kotelnica Białaczańska je najväčším v poľskom v regióne Podhalie. Stredisko nájdete v obci Białka Tatrzańska. Na svoje si tu prídu rodiny s deťmi, začiatočníci, skúsenejší lyžiari, ale aj fanúšikovia snowboardingu a dokonca aj bežkovania.

Milovníci zimných športov môžu otestovať 14 kilometrov zjazdoviek s rôznym stupňom obťažnosti. Stredisko disponuje aj požičovňou a servisom výbavy pre lyžiarov a snowboardistov a aj lyžiarskou školou. Samozrejme, nechýbajú ani reštaurácie, kde si môžete na chvíľu oddýchnuť, zohriať sa a ochutnať miestnu kuchyňu.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Szkoła Stok (@szkolastok)

Stredisko sa tiež pýši tým, že sa tu konajú rôzne podujatia, či už preteky alebo festivaly. V čase hlavnej sezóny (tento rok do 9. marca 2025) vás skipas na jeden deň vyjde v prepočte na 41 eur. Zľavnený skipas pre deti a seniorov na deň stojí približne 37 eur.

Ubytujete sa tu za menej ako 15 eur na noc

Ľudia to tu naozaj milujú, pozitívne recenzie na Trip Advisore hovoria za seba. „Milujem to tu, neviem sa dočkať, kedy sa opäť vrátim!“ hlási jedna z recenzií. Ľudia okrem krásneho prostredia chvália aj to, že tu nemusíte tráviť hodiny čakaním v radoch na všetko. Páčia sa im aj ceny a pomer kvality, ktorú za danú cenu dostanú. Viacerí píšu, že toto lyžiarske stredisko navštevujú už roky a plánujú v tom pokračovať.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Kotelnica Białczańska (@kotelnicabialczanska)

Nájdu sa však aj takí, ktorí komentujú neopatrnosť ľudí na svahu. Je teda potrebné dávať pozor na seba, ale aj na iných. Stredisko máme takpovediac na skok, z Košíc ste tam približne za dve hodiny. Na výber sú priamo v obci Białka Tatrzańska, alebo v krátkej vzdialenosti od nej aj rôzne ubytovacie možnosti. Na Bookingu sme napríklad na najbližší víkend našli možnosť ubytovať sa za 29 eur na noc pre dve osoby, to je menej ako 15 eur na osobu na noc.