Týmto vianočným nechtovým dizajnom neodoláte: Hneď, ako ich zbadáte, budete zháňať termín na manikúru

Vianočná manikúra je jedným z najrýchlejších spôsobov, ako sa naladiť na tú správnu sviatočnú atmosféru.
Podľa magazínu Cosmopolitan má každý svoj vlastný spôsob, ako si užiť sviatočné obdobie, či už sú to pokojné večery v pyžame, alebo výzdoba, ktorá premení domov na malú zimnú rozprávku. A práve teraz, keď mnohí riešia, aké nechty si dať na Vianoce, je sviatočná manikúra jednoduchým spôsobom, ako si do každého dňa pridať trochu elegancie, radosti a vianočného čara.
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
Káro a hravé ozdoby
Kárované nechty pôsobia nadčasovo a zároveň moderne – olivová a bordová farba im dodávajú eleganciu aj jemný sviatočný nádych bez toho, aby pôsobili prehnane. Rovnako zaujímavou voľbou sú aj nezladené vianočné ozdoby na nechtoch, ktoré prinášajú hravý, veselší a nostalgický efekt.
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
Každý necht môže mať iný motív, čo otvára priestor na experimentovanie aj jednoduché domáce prevedenie. V spojení spolu vytvárajú nápaditú, kreatívnu a originálnu manikúru, ktorá pripomína krabicu starých, milovaných vianočných ozdôb.
