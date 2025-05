Túto hranicu by ste nemali prekročiť: Vedci zistili, koľko hodín práce za týždeň natrvalo zmení váš mozog

Pre niekoho je práca zároveň aj koníčkom a neprekáža mu venovať jej viac ako 8 hodín denne. Odborníci ale v novej štúdii varujú, že by sme to nemali preháňať a predsa by sme mali zachovať istú rovnováhu. Inak to môže navždy zmeniť váš mozog.

Pozrite si naše najnovšie video, článok pokračuje pod ním ↓

Práca môže zmeniť mozog

Ako informuje The Guardian, nová štúdia publikovaná prostredníctvom Occupational and Environmental Medicine naznačuje, že ľudia, ktorí pracujú viac ako 52 hodín, by mohli trpieť neblahými následkami. Z dlhodobého hľadiska sa môže dostaviť emocionálna nestabilita a znížená kognitívna výkonnosť.

Už predchádzajúce štúdie ukázali, že priveľa práce vedie k zvýšenému stresu, pocitom úzkosti a zníženej kognitívnej výkonnosti. Nová štúdia ale ukazuje, že práca môže spôsobiť trvalé fyzické zmeny v ľudskom mozgu. Vedci si všimli, že u ľudí pracujúcich dlhšie došlo v niektorých oblastiach mozgu k zvýšeniu objemu mozgovej hmoty. Dochádza k nemu najmä v oblastiach, ktoré sú zodpovedné za exekutívne funkcie a emočnú reguláciu.

Z krátkodobého hľadiska to síce môže byť pozitívne, z dlhodobého hľadiska ale môžu mať takéto zmeny v sivej hmote mozgu na človeka negatívny dosah.

Ako je to na Slovensku?

Prečo práve 52 hodín? Výskum bol robený na juhokórejských obyvateľoch pracujúcich v zdravotníctve, pričom zákony v tejto krajine stanovujú 52 hodín pracovného času ako kritickú hranicu. Jej prekročenie môže ohroziť zdravie človeka. V niektorých štúdiách však odborníci pracujú s 55 hodinami týždenne.

Čo sa týka pracovného času na Slovensku, na webe ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny nájdete informáciu, že by nemal presiahnuť 40 hodín týždenne. Pracovný čas vrátane nadčasov by nemal prekročiť 48 hodín.