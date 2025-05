Túto bežnú potravinu skladujete celý život zle: Podľa odborníkov ju tým ničíte a prichádzate o potešenie

Je súčasťou takmer každej kuchyne, používate ju na dochutenie jedla a pravdepodobne ju máte doma aj vy. No napriek tomu ju väčšina ľudí skladuje zle a pripravuje sa tak o jej pravú chuť aj kvalitu.

Sójová omáčka je častou ingredienciou mnohých receptov ako dochucovadlo, ktoré dodáva jedlu slanú chuť. Obľúbená je najmä v ázijskej kuchyni. Ale vedeli ste, že ju pravdepodobne skladujete úplne nesprávne a pripravujete sa tak o jej pravú chuť?

Tak schválne, kde skladujete sójovú omáčku?

Ako píše Daily Mail, podľa odborníkov z Cookology, britskej spoločnosti, ktorá sa špecializuje na domáce kuchynské spotrebiče, robí túto chybu väčšina domácností. Sójovú omáčku po otvorení jednoducho vložia do komory alebo do kuchynskej skrinky. Lenže túto ázijskú omáčku by sme po otvorení mali skladovať výhradne v chladničke. Pretože chlad zabraňuje procesom, ktoré by mohli viesť k jej postupnému znehodnoteniu.

Hoci sa sójová omáčka mimo chladničky pravdepodobne nepokazí, jej chuť sa údajne môže výrazne zmeniť a stratiť na kvalite.

Podobne je to aj s inými potravinami, ako je napríklad majonéza či rôzne iné omáčky, ktoré by tiež mali byť v chladničke. Ak sa majonéza skladuje mimo chladničku, nielenže sa zmení jej chuť, ale zároveň hrozí aj riziko množenia rôznych baktérií.