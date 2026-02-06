Trump znovu testuje limity: Šíril AI video, v ktorom sú Obamovci zobrazení ako opice v džungli

Fotot: SITA/AP

Nina Malovcová
Umelá inteligencia
Trump šíril AI video zosmiešňujúce Baracka a Michelle Obamových.

Prezident Donald Trump šíril na sociálnej sieti video vytvorené pomocou umelej inteligencie, ktoré vyvolalo ostrú kritiku naprieč politickým spektrom. Na jeho samotnom konci sa objaví krátky záber, v ktorom sú Barack Obama a jeho manželka Michelle Obama zobrazení ako opice v džungli, zatiaľ čo v pozadí hrá skladba The Lion Sleeps Tonight.

Informáciu priniesol Denník N, podľa ktorého prezident Donald Trump video šíril na platforme Truth Social. Kontroverzný záber trvá približne jednu sekundu a je súčasťou dlhšieho konšpiračného videa spochybňujúceho výsledky prezidentských volieb v Spojených štátoch.

Viac z témy Umelá inteligencia:
1.
Umelá inteligencia už musí byť označená: Svet má prvý funkčný zákon o AI, Južná Kórea zavádza jasné pravidlá
2.
Úspech slovenského zdravotníctva: Naši lekári ako prví v strednej Európe vykonali operáciu mozgu pomocou AI
3.
Z nevinnej vety pre ChatGPT sa stal hit, ktorý baví ľudí: Odhalí, či by ste prežili, ak by sa AI zmocnila sveta
Zobraziť všetky články (24)

Konšpiračné tvrdenia o voľbách

Väčšina videa sa sústreďuje na opakovanie nepravdivých tvrdení o manipulácii prezidentských volieb v roku 2020. Prezident Donald Trump v ňom opätovne naznačuje, že výrobca volebných zariadení Dominion Voting Systems mal zasahovať do hlasovania v prospech demokratov. Tieto obvinenia však boli v minulosti opakovane vyvrátené súdmi aj oficiálnymi inštitúciami.

Šírenie videa vyvolalo okamžitú vlnu odsúdenia. Kalifornský guvernér Gavin Newsom označil správanie prezidenta za nechutné a vyzval republikánov, aby sa od neho jednoznačne dištancovali. Kriticky sa vyjadrili aj niektorí Obamovi bývalí spolupracovníci, ktorí upozorňujú na zneužívanie umelej inteligencie v politickej komunikácii.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Poslanec Bartek exkluzívne pre interez: Františkovi Mikloškovi sa neospravedlním, nepovedal som nič vulgárne

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Mladík spadol do 45 cm škáry za chladničky v obchode a našli ho po 10 rokoch. Kým jeho telo hnilo, ľudia tam nakupovali
Mladík spadol do 45 cm škáry za chladničky v obchode a našli ho po 10 rokoch. Kým jeho telo hnilo, ľudia tam nakupovali
Poslanec Bartek exkluzívne pre interez: Františkovi Mikloškovi sa neospravedlním, nepovedal som nič vulgárne
Poslanec Bartek exkluzívne pre interez: Františkovi Mikloškovi sa neospravedlním, nepovedal som nič vulgárne
Obed nás vyšiel na 42 eur, najedli sme sa až na druhý pokus. Boli sme v podniku z novej časti Na nože
Na nože
Obed nás vyšiel na 42 eur, najedli sme sa až na druhý pokus. Boli sme v podniku z novej časti Na nože
Nikola a Hana dali výpoveď v práci a odišli na Zanzibar: Ľudia tu zarábajú 171 eur mesačne, dostávame ponuky na vydaj
Slováci a Česi v zahraničí
Nikola a Hana dali výpoveď v práci a odišli na Zanzibar: Ľudia tu zarábajú 171 eur mesačne, dostávame ponuky na vydaj
Beáta Jurík z PS: Fico a spol sú totálne odtrhnutí od reality, obetiam Epstenia želám spravodlivosť
Jeffrey Epstein
Beáta Jurík z PS: Fico a spol sú totálne odtrhnutí od reality, obetiam Epstenia želám spravodlivosť
Slovenku si mal Epstein kúpiť ako otrokyňu na sex, keď mala len 15 rokov: Neskôr mu mala pomáhať, oficiálne je nezvestná
Jeffrey Epstein
Slovenku si mal Epstein kúpiť ako otrokyňu na sex, keď mala len 15 rokov: Neskôr mu mala pomáhať, oficiálne je nezvestná
Bitka, ktorá rozhodla o 2. svetovej vojne: V Stalingrade stratili obe strany milión vojakov, pre nacistov to bol ale koniec
Bitka, ktorá rozhodla o 2. svetovej vojne: V Stalingrade stratili obe strany milión vojakov, pre nacistov to bol ale koniec
Doktorka farmácie: Infúzie vitamínu C sú pre zdravých ľudí zbytočné a môžu byť rizikové. Prevetrajú tiež peňaženky
Zdravie
Doktorka farmácie: Infúzie vitamínu C sú pre zdravých ľudí zbytočné a môžu byť rizikové. Prevetrajú tiež peňaženky
Zvládne byť prorokom každý? Naša redakcia predpovedala 46 vecí na rok 2025, vyše 44 % z toho správne
Zvládne byť prorokom každý? Naša redakcia predpovedala 46 vecí na rok 2025, vyše 44 % z toho správne
Matka 10 detí 25 rokov držala v zajatí dievča. Boli sme v reštaurácii z novej epizódy Na nože, zostali sme nespokojní
Matka 10 detí 25 rokov držala v zajatí dievča. Boli sme v reštaurácii z novej epizódy Na nože, zostali sme nespokojní
O obľúbenom animáku Tom & Jerry sa šíri konšpirácia, ktorú ste možno počuli aj vy. Pravda je však inde
O obľúbenom animáku Tom & Jerry sa šíri konšpirácia, ktorú ste možno počuli aj vy. Pravda je však inde
Navštívili sme nádherné miesto na Slovensku, zamilovali sme si ho. Je zaradené medzi „Sedem divov Turca“
Tip na výlet
Navštívili sme nádherné miesto na Slovensku, zamilovali sme si ho. Je zaradené medzi „Sedem divov Turca“

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac