Trump znovu testuje limity: Šíril AI video, v ktorom sú Obamovci zobrazení ako opice v džungli

Prezident Donald Trump šíril na sociálnej sieti video vytvorené pomocou umelej inteligencie, ktoré vyvolalo ostrú kritiku naprieč politickým spektrom. Na jeho samotnom konci sa objaví krátky záber, v ktorom sú Barack Obama a jeho manželka Michelle Obama zobrazení ako opice v džungli, zatiaľ čo v pozadí hrá skladba The Lion Sleeps Tonight.
Informáciu priniesol Denník N, podľa ktorého prezident Donald Trump video šíril na platforme Truth Social. Kontroverzný záber trvá približne jednu sekundu a je súčasťou dlhšieho konšpiračného videa spochybňujúceho výsledky prezidentských volieb v Spojených štátoch.
Konšpiračné tvrdenia o voľbách
Väčšina videa sa sústreďuje na opakovanie nepravdivých tvrdení o manipulácii prezidentských volieb v roku 2020. Prezident Donald Trump v ňom opätovne naznačuje, že výrobca volebných zariadení Dominion Voting Systems mal zasahovať do hlasovania v prospech demokratov. Tieto obvinenia však boli v minulosti opakovane vyvrátené súdmi aj oficiálnymi inštitúciami.
Šírenie videa vyvolalo okamžitú vlnu odsúdenia. Kalifornský guvernér Gavin Newsom označil správanie prezidenta za nechutné a vyzval republikánov, aby sa od neho jednoznačne dištancovali. Kriticky sa vyjadrili aj niektorí Obamovi bývalí spolupracovníci, ktorí upozorňujú na zneužívanie umelej inteligencie v politickej komunikácii.
