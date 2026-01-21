Trump tvrdí, že sa zajtra v Davose stretne so Zelenským. Vraj sú blízko k dohode o ukončení vojny

Foto: SITA/AP

TASR
Matej Mensatoris
Trump tvrdí, že sa vo štvrtok v Davose stretne so Zelenským.

Prezident Spojených štátov Donald Trump v stredu oznámil, že sa vo štvrtok v Davose stretne s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. Predtým vo svojom prejave na Svetovom ekonomickom fóre (WEF) uviedol, že sa s ukrajinským náprotivkom stretne ešte v stredu, na čo však reagoval Zelenského poradca pre komunikáciu Dmytro Lytvyn, podľa ktorého sa ukrajinský prezident nachádza v Kyjeve, informuje TASR podľa správ agentúr AFP a AP.

Myslím, že zajtra

Zaoberám sa (ruským) prezidentom (Vladimirom) Putinom a verím, že chce uzavrieť dohodu. Zaoberám sa prezidentom Zelenským a myslím, že on chce uzavrieť dohodu. Dnes sa s ním stretnem,“ povedal Trump.

Kancelária Zelenského medzičasom uviedla, že prezident sa nachádza na Ukrajine, nie v dejisku konania WEF. Podľa agentúry AFP Zelenskyj tento týždeň naznačil, že by sa nezúčastnil na WEF a namiesto toho zostal v Kyjeve a pracoval na riešení prerušenia dodávok elektriny a tepla po ruských útokoch.

Po zmienenom prejave a po ozname Lytvyna Trump na otázku novinára, či sa so Zelenským stretne v stredu alebo vo štvrtok, odpovedal: „Myslím, že je to zajtra (vo štvrtok).

Vo svojom prejave v Davose americký prezident taktiež uviedol, že chce ukončiť „hroznú“ vojnu na Ukrajine, pričom tento konflikt označil za „krvavý kúpeľ“.

Foto: TASR/AP

To je to, čo chcem zastaviť, nepomáha to Spojeným štátom, ale ide o duše, ide o mladých ľudí,“ uviedol.

Blízko dohode

Trump znova spomenul prezidentské voľby v USA z roku 2020, o ktorých sa nazdáva, že boli zmanipulované. Podľa neho nebyť tohto volebného podvodu, k vojne na Ukrajine by nebolo došlo. V diskusii s moderátorom po zmienenom prejave povedal, že ak by prezidentských voľbách v roku 2024 zvíťazila jeho protikandidátka Kamala Harrisová, či exprezident Joe Biden (odstúpil z prezidentskej kampane v prospech Harrisovej, pozn. TASR), „bola by tretia svetová vojna“.

Okrem toho v krátkom rozhovore po prejave zopakoval, že Zelenskyj a Putin sú blízko k dohode o ukončení vojny. „Verím, že teraz sú v bode, keď sa môžu dať dokopy a uzavrieť dohodu. A ak to neurobia, sú hlúpi – to platí pre oboch,“ povedal Trump.

Svoju kritiku počas prejavu smeroval k Severoatlantickej aliancii, z ktorej Spojené štáty podľa jeho slov „nemajú nič…okrem ochrany Európy pred Sovietskym zväzom a teraz Ruskom“.

Už roky im pomáhame a nikdy sme za to nič nedostali,“ konštatoval. NATO podľa neho musí „pracovať na Ukrajine, my (USA) nie…S tým nemáme nič spoločné“.

NATO a Európa si podľa neho nevážia, čo USA robia. Poznamenal, že medzi Spojenými štátmi a Ukrajinou je „veľký krásny oceán“. Jeho krajina sa preto nemusí snažiť dosiahnuť ukončenie rusko-ukrajinskej vojny, tvrdí americký prezident.

