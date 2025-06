Trump stále tvrdí, že prímerie platí, potvrdil to aj Teherán: Izrael sa stále nevyjadril, napätie ešte neskončilo

Americký prezident Donald Trump v utorok na sociálnej sieti Truth Social oznámil, že prímerie medzi Izraelom a Iránom vstúpilo do platnosti. O začiatku prímeria píšu aj iránske médiá, informuje TASR podľa správ agentúr AFP, DPA a spravodajského webu The Times of Israel (TOI).

„Prímerie je teraz v platnosti. Prosím, neporušujte ho! Donald J. Trump, prezident Spojených štátov,“ napísal šéf Bieleho domu. Hoci iránska štátna televízia tiež informovala, že prímerie už platí, Izrael sa k nemu doteraz nevyjadril.

Prvý informáciu zverejnil Trump

Trump predtým v pondelok oznámil, že Irán a Izrael sa dohodli na „úplnom prímerí“. To podľa jeho slov malo začať o niekoľko hodín, keď obe strany ukončia svoje prebiehajúce záverečné misie.

Americký prezident spresnil, že prímerie začne najskôr dodržiavať Irán a po 12 hodinách sa k nemu pridá aj Izrael. Po uplynutí 24 hodín by sa podľa Trumpa mal konflikt skončiť úplne. Obe strany vraj počas prímeria ostanú „pokojné a zodpovedné“.

Iránsky minister zahraničných vecí Abbás Arákčí reagoval, že Teherán s Izraelom dosiaľ neuzavrel žiadnu dohodu o prímerí tak, ako o tom informoval Trump. Pokiaľ by však Tel Aviv ukončil svoje útoky, Irán „nebude mať v úmysle pokračovať v reakcii“. Z Izraela pritom v utorok hlásili údery na obytnú budovu v meste Beer Ševa, kde zahynuli najmenej štyria ľudia.