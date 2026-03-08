Trump požiadal Zelenského o pomoc: Na Blízky východ prídu ukrajinskí špecialisti na drony

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v nedeľu uviedol, že experti z Ukrajiny špecializovaní na boj proti dronom by mali už budúci týždeň odcestovať na Blízky východ. Kyjev chce výmenou za svoje skúsenosti s dronovou obranou získať rakety protivzdušnej obrany od Spojených štátov a ich spojencov v regióne.
Ukrajina čelí nedostatku drahej americkej munície PAC-3 určenej pre systémy protivzdušnej obrany Patriot. Kyjev sa zároveň obáva, že prebiehajúca vojna na Blízkom východe by mohla dodávky tejto munície ešte viac obmedziť.
Zelenskyj už začiatkom týždňa ponúkol americkým spojencom v oblasti Perzského zálivu, že Ukrajina by im mohla poskytnúť svoje technológie na zachytávanie dronov výmenou za časť ich rakiet protivzdušnej obrany.
Detaily nie sú známe
Podľa neho by ukrajinské systémy na ničenie bezpilotných lietadiel mohli pomôcť lepšie chrániť krajiny regiónu pred iránskymi dronovými útokmi.
„Je ešte priskoro hovoriť o detailoch,“ povedal Zelenskyj na otázku, ako presne chce Ukrajina pomôcť Spojeným štátom a ich blízkovýchodným spojencom pri obrane proti dronom. „Myslím si, že budúci týždeň, keď budú naši experti na mieste, zhodnotia situáciu a pomôžu,“ dodal.
Zelenskyj to uviedol po stretnutí s holandským premiérom Robom Jettenom. Holandsko patrí medzi významných prispievateľov do mechanizmu nazvaného Zoznam prioritných požiadaviek Ukrajiny (PURL), prostredníctvom ktorého európske krajiny nakupujú americké zbrane pre Ukrajinu. Doteraz do programu prispelo sumou približne 870 miliónov dolárov.
Ukrajinský prezident zároveň uviedol, že program PURL naďalej funguje napriek vypuknutiu vojny na Blízkom východe. Zatiaľ však neexistuje oficiálne potvrdenie zo strany Spojených štátov ani krajín Perzského zálivu, že by o pomoc Ukrajiny požiadali.
Rusko počas svojej invázie na Ukrajinu pravidelne používa drony typu Šáhid iránskej konštrukcie. Ukrajina preto vyvinula viacero lacných a účinných systémov na ich zachytávanie.
