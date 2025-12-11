Trump naznačil, že sa môže stiahnuť a vojnu neukončiť: Ukrajina v USA predložila aktualizovaný mierový dokument

Foto: SITA/AP

Nina Malovcová
TASR
Vojna na Ukrajine
Pôvodný 28-bodový plán, ktorý USA v novembri predložili Kyjevu, okrem iného zahŕňal územné ústupky v prospech Ruska.

Ukrajina poslala Spojeným štátom aktualizovaný plán na ukončenie vojny s Ruskom, agentúre AFP to v stredu oznámili dvaja ukrajinskí predstavitelia oboznámení so záležitosťou, informuje TASR.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v stredu uviedol, že Ukrajina dokončuje 20-bodový mierový dokument a v „blízkej budúcnosti“ ho predloží USA. Vysokopostavený ukrajinský predstaviteľ neskôr oznámil, že Kyjev už USA poslal aktualizovaný návrh, pričom neuviedol žiadne podrobnosti.

Pôvodný americký plán zahŕňal ústupky Rusku

„Plán zohľadňuje víziu Ukrajiny – ide o ďalší návrh na primerané riešenia problémových otázok,“ povedal ďalší predstaviteľ. „Neposkytujeme podrobnosti, kým nepoznáme reakciu americkej strany,“ dodal.

Pôvodný 28-bodový plán, ktorý USA v novembri predložili Kyjevu, okrem iného zahŕňal územné ústupky v prospech Ruska a podľa médií vyhovoval viacerým požiadavkám Moskvy. Zelenskyj v utorok povedal, že americký plán na ukončenie vojny na Ukrajine bol zredukovaný na 20 bodov. Priblížil, že ide o tri dokumenty: 20-bodová dohoda a dva samostatné dokumenty – jeden o bezpečnostných zárukách a druhý o obnove Ukrajiny po ukončení vojny.

Diskusia o obnove Ukrajiny

Následne v stredu Zelenskyj uviedol, že o obnove Ukrajiny diskutoval s poradcom a zaťom amerického prezidenta Jaredom Kushnerom, americkým ministrom financií Scottom Bessentom a výkonným riaditeľom investičnej spoločnosti BlackRock Larrym Finkom.

„Toto možno považovať za prvé stretnutie skupiny, ktorá bude pracovať na dokumente tykajúcom sa rekonštrukcie a hospodárskej obnovy Ukrajiny,“ uviedol ukrajinský prezident na sociálnych sieťach. Konštatoval, že aktualizovali aj úvahy o 20 bodoch rámcového dokumentu na ukončenie vojny. „Celková bezpečnosť totiž určí ekonomickú bezpečnosť a bude základom bezpečného podnikateľského prostredia,“ dodal.

Foto: SITA/AP

Americký prezident Donald Trump v stredu uviedol, že si vymenil „dosť tvrdé slová“ s lídrami Británie, Francúzska a Nemecka počas telefonátu ohľadom Ukrajiny. Európania podľa neho chcú tento víkend viesť nové rokovania, no upozornil, že riskujú plytvanie časom vzhľadom na rozdiely ohľadom amerického plánu na ukončenie vojny na Ukrajine. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

Trump hovorí o „tvrdých slovách“ s európskymi lídrami

Trump telefonicky hovoril s francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom, britským premiérom Keirom Starmerom a nemeckým kancelárom Friedrichom Merzom. „Diskutovali sme o Ukrajine dosť tvrdými slovami,“ povedal Trump novinárom o spomínanom telefonáte.

„Myslím, že sme mali nejaké menšie nezhody o ľuďoch a uvidíme, ako to dopadne. A povedali sme, že predtým, než pôjdeme na stretnutie, chceme vedieť pár vecí,“ priblížil prezident. „Chceli by, aby sme na víkend šli na stretnutie v Európe, a my sa rozhodneme podľa toho, s čím prídu späť. Nechceme plytvať časom,“ vyhlásil.

Šéf Bieleho domu tlačí na ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, aby súhlasil s americkým mierovým plánom a v nedeľu povedal, že je z ukrajinského prezidenta sklamaný. Zelenskyj si podľa neho nečítal návrh na ukončenie vojny s Ruskom.

Kyjev posiela aktualizovaný návrh

Ukrajinskí predstavitelia v stredu pre AFP povedali, že Kyjev poslal Washingtonu aktualizovaný návrh plánu. AFP konštatuje, že americký prezident znova naznačil, že sa môže stiahnuť z úsilia vyriešiť už takmer štyri roky trvajúcu vojnu na Ukrajine, o ktorej ešte pred januárovým návratom do Bieleho domu tvrdil, že ju dokáže ukončiť do 24 hodín po nástupe do funkcie.

„Niekedy musíte nechať ľudí, aby si to vybojovali, a niekedy nie,“ povedal v stredu Trump. „Problém s tým, že necháte ľudí, aby si to vybojovali, je, že každý týždeň strácate tisíce ľudí. Je to absurdné,“ dodal. Vo štvrtok sa uskutoční videokonferencia lídrov krajín z tzv. koalície ochotných. Zelenskyj uviedol, že na konferencii sa zúčastnia lídri viac ako „30 krajín spolupracujúcich s Ukrajinou na zabezpečení bezpečnosti na súši, vo vzduchu a na mori“.

