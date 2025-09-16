Trump má dosť sily na to, aby sa ho Putin bál, tvrdí Zelenskyj. Najnovšie štatistiky ruských útokov sú hrozivé

Foto: SITA/AP

Roland Brožkovič
TASR
SITA
Podľa Zelenského by mohol Trump Ukrajine poskytnúť dostatočný počet systémov protivzdušnej obrany.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vyzval svojho amerického náprotivka Donalda Trumpa, aby zaujal jednoznačné stanovisko k sankciám voči Rusku a k bezpečnostným zárukám pre Ukrajinu. Cieľom je zastaviť ruského vodcu Vladimira Putina a ukončiť vojnu na Ukrajine.

Ako referuje web Ukrajinská pravda, Zelenskyj to povedal v rozhovore pre Sky News. Podľa Zelenského by mohol Trump Ukrajine poskytnúť dostatočný počet systémov protivzdušnej obrany, keďže ich majú Spojené štáty k dispozícii dosť. Dodal, že Spojené štáty sú schopné uvaliť aj silné sankcie, ktoré by zasiahli ruskú ekonomiku.

Trump musí preukázať odvahu

„Verím, že USA sú dosť silné na to, aby prijali vlastné rozhodnutia. Som si istý, že Donald Trump má dosť sily na to, aby sa ho Putin bál,“ konštatoval ukrajinský líder. Zelenskyj je presvedčený, že jedinou cestou, ako zastaviť boje, je najprv zabezpečiť jasné bezpečnostné záruky pre Ukrajinu, čo je možné len vtedy, ak Trump preukáže odvahu.

„Skôr než ukončíme vojnu, chcem mať pripravené všetky dohody. Chcem mať dokument, ktorý podporia USA a všetci európski partneri. To je veľmi dôležité. Aby sa to podarilo, potrebujeme jasný postoj prezidenta Trumpa,“ zdôraznil Zelenskyj.

„Takisto tu boli provokácie namierené proti našim partnerom,“ napísal prezident na platforme X. „Toto je presne ten druh leteckého teroru, proti ktorému Ukrajina žiada spoločnú obranu – aby nikto nemusel narýchlo nasadzovať stíhacie lietadlá a cítiť tlak Ruska na svojich hraniciach.“

