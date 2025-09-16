Už o pár dní otvoria záhadný list: Napísal ho T. G. Masaryk a nikto nevie, čo v ňom je. Bol zapečatený 88 rokov

Foto: Jan Nepomuk Langhans, Public domain, via Wikimedia Commons

Roland Brožkovič
Predpokladá sa, že išlo o krátke posolstvá, ktoré mal potrebu odovzdať synovi.

V Národnom archíve na pražskom Chodovci sa už dvadsať rokov ukrýva obálka, ktorá vzbudzuje veľkú pozornosť. Obsahuje posledné slová prvého československého prezidenta Tomáša G. Masaryka. Do archívu ju v roku 2005 odovzdal Antonín Sum, posledný osobný tajomník Jana Masaryka. Samotný list však má 88 rokov.

Na obálke je dátum uloženia a poznámka „pečať do roku 2025“. Ten čas práve prišiel a 19. septembra ju otvorí český prezident Petr Pavel v prítomnosti historikov, archivárov a Masarykovej rodiny, píše iDnes. Okrem obálky v spomínanom archíve ležia napríklad aj gitary Karla Kryla, posmrtná maska národného umelca či listina od španielskeho kráľa pre knieža Metternicha.

Veľké napätie

Medzi nimi sa nachádzajú strieborné dosky s bielou obálkou formátu A5, označenou pečiatkami a stručným popisom. Podľa archivára Jiřího Křesťana ide o slová, ktoré Jan Masaryk zachytil pri smrteľnej posteli svojho otca v septembri 1937. T. G. Masaryk sa vtedy zotavoval po mozgovej príhode, ktorá mu znemožnila spísať súvislý odkaz.

Predpokladá sa preto, že išlo o krátke posolstvá, ktoré mal potrebu odovzdať synovi. Historici odhadujú, že vznikli okolo 5. septembra, kedy Masaryka navštívil Edvard Beneš spolu s Janom. Očakávania sú veľké, pretože nie je jasné, či pôjde o osobný odkaz rodine alebo o posolstvo celému národu.

