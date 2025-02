Trump do Moskvy v máji nepôjde. Americký prezident vyvrátil špekulácie francúzskych médií, spájali ho s ruskými oslavami

Americký prezident Donald Trump sa vyjadril k šíriacim sa špekuláciám o návšteve Moskvy. Niektoré médiá písali o tom, že sa stretne spolu s Putinom na oslavách Dňa víťazstva.

Trump podľa jeho slov cestu do Moskvy na oslavy Dňa víťazstva 9. mája neplánuje. Ako informuje web Ukrajinská pravda, povedal to v piatok v Bielom dome na otázku novinárov, či do ruského hlavného mesta pôjde.

Francúzsky portál Le Point s odvolaním sa na nemenované zdroje deň predtým uviedol, že Trump a ruský vodca Vladimir Putin sa stretnú 9. mája v Moskve. Putinov hovorca Dmitrij Peskov tiež poprel správy, že Trump má ruskú metropolu navštíviť počas osláv víťazstva Sovietskeho zväzu v druhej svetovej vojne.

Trump s Putinom sa rozprávali telefonicky 12. februára a americký prezident potom oznámil okamžité začatie rokovaní o ukončení ruskej vojny na Ukrajine. Kremeľ následne nevylúčil, že stretnutie Trumpa a Putina by sa mohlo uskutočniť do konca februára.