Trump dal pokyn na smrtiaci útok: USA zaútočili na jednotky Islamského štátu, prezident spomína perfektné údery

Šéf Bieleho domu prisľúbil ďalšie útoky, ak militanti budú aj naďalej útočiť na kresťanov v tejto krajine. TASR o tom informuje podľa agentúr AP a AFP.
„Dnes v noci na môj pokyn… Spojené štáty vykonali v severozápadnej Nigérii silný a smrtiaci útok proti teroristickým zločincom IS, ktorí sa zameriavali a brutálne zabíjali predovšetkým nevinných kresťanov v rozsahu, aký sme už nevideli mnoho rokov,“ vyhlásil Trump v príspevku na svojej sociálnej sieti Truth Social.
„Ministerstvo obrany vykonalo množstvo perfektných úderov, ako to dokážu len Spojené štáty. Pod mojím vedením naša krajina nedovolí, aby radikálny islamský terorizmus prosperoval,“ dodal americký prezident.
Biely dom žiadne ďalšie podrobnosti ohľadom útoku neposkytol
Americký minister obrany Pete Hegseth však na platforme X svoj rezort pochválil a dodal, že „je vďačný za podporu a spoluprácu zo strany nigérijskej vlády“.
The President was clear last month: the killing of innocent Christians in Nigeria (and elsewhere) must end.
The @DeptofWar is always ready, so ISIS found out tonight — on Christmas. More to come…
Grateful for Nigerian government support & cooperation.
Merry Christmas! https://t.co/k5Q3Qd4ClE
— Pete Hegseth (@PeteHegseth) December 25, 2025
Trump ešte minulý mesiac americkému ministerstvu obrany nariadil, aby začalo plánovať potenciálnu vojenskú operáciu v Nigérii v reakcii na správy o prenasledovaní tamojších kresťanov, vysvetľuje AP.
Rezort diplomacie následne oznámil, že obmedzí víza pre Nigérijčanov a ich rodinných príslušníkov zapojených do masových vrážd a násilia páchaného proti kresťanom v tejto západoafrickej krajine.
Agentúra AP dodáva, že Spojené štáty nedávno označili Nigériu za „krajinu osobitného záujmu“ podľa zákona o medzinárodnej náboženskej slobode.
