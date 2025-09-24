Trump chce ukončiť vojnu v Pásme Gazy: V tomto izraelskému premiérovi Netanjahuovi neustúpi

Trump sľúbil, že Izraelu nedovolí anektovať Západný breh Jordánu.

Americký prezident Donald Trump počas utorkového stretnutia s lídrami moslimských krajín sľúbil, že nedovolí izraelskému premiérovi Benjaminovi Netanjahuovi anektovať Západný breh Jordánu.

Magazín Politico o tom informoval s odvolaním sa na šesť osôb oboznámených s touto vecou, píše TASR.

Dva zo zdrojov pre Politico uviedli, že Trump bol v tejto otázke nekompromisný a sľúbil, že Izrael nebude môcť anektovať Západný breh, ktorý spravuje Palestínska samospráva, nie Hamas.

Ďalšia osoba oboznámená s rokovaniami poznamenala, že napriek Trumpovmu uisteniu nie je ani zďaleka na dosah prímerie, ktoré by ukončilo takmer dvojročnú vojnu v Pásme Gazy medzi Izraelom a Hamasom.

Dva ďalšie zdroje potvrdili, že Trump a jeho tím na stretnutí predstavili Bielu knihu, v ktorej načrtli plán americkej administratívy na ukončenie vojny, vrátane sľubu o anexii a ďalších podrobností, ako je správa územia a povojnová bezpečnosť.

Od Trumpa očakávajú lídri viac

Trump pred rokovaniami s predstaviteľmi ôsmich krajín v sídle OSN novinárom povedal, že je to jeho „najdôležitejšie“ stretnutie dňa. Odišiel však bez toho, aby s nimi ďalej hovoril, a účastníci stretnutia zatiaľ nezverejnili žiadne oficiálne vyhlásenie o obsahu rozhovorov.

Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan v utorok večer v rozhovore pre televíziu Fox News síce označil stretnutie za „plodné“, ale žiadne ďalšie podrobnosti neposkytol. Erdogan sa má s Trumpom opäť stretnúť vo štvrtok v Bielom dome.

Politico vysvetľuje, že arabskí lídri sú frustrovaní z odporu amerického prezidenta voči uznaniu Palestínskeho štátu a z jeho pokračujúcej podpory Netanjahuovho útoku na Hamas.

