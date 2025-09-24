Slovensko je na zozname, bude súčasťou rokovaní o „múre proti dronom“, potvrdila Európska komisia

Aktuálna správa
Petra Sušaninová
TASR
Vojna na Ukrajine
Na zoznam bolo pridané aj Slovensko.

Európska komisia (EK) v stredu potvrdila, že Slovensko bolo pridané na zoznam členských štátov Európskej únie, ktoré budú spolu s Ukrajinou a predstaviteľmi EÚ v piatok rokovať o urýchlení výstavby takzvaného „múru proti dronom“ pozdĺž východnej hranice Únie, informuje TASR.

Na videokonferencii zvolanej eurokomisárom pre obranu Adriusom Kubiliusom s predstaviteľmi EK a ukrajinskej vlády sa podľa predošlých správ zúčastnia zástupcovia siedmich krajín na východnej hranici EÚ – Estónska, Lotyšska, Litvy, Fínska, Poľska, Rumunska a Bulharska. Prítomné bude aj Dánsko.

Viac z témy Vojna na Ukrajine:
1.
Toto vraj Putin presne chce a nesmieme mu to dovoliť: NATO sa podľa Pistoriusa nemá nechať zatiahnuť do ruskej hry
2.
Kremeľ testuje Západ aj Putina: Vo vojenskej uniforme trénuje prst na jadrovej spúšti. Nehoda nie je vylúčená
3.
USA dotlačia Rusko k mieru, Moskva sa Ameriky bojí, povedal Zelenskyj. Prezradil, čo dohodol s Ficom
Zobraziť všetky články (1258)

Hovorca EK Thomas Regnier v pondelok oznámil, že Slovensko a Maďarsko na rokovanie nepozvali. V stredu ale potvrdil, že SR sa nakoniec na rokovaniach zúčastní. Hovorca EK priamo nepovedal, či Slovensko požiadalo o účasť na rokovaní, alebo či ho prizvala EK. „Ide o spoločnú diskusiu. Komisár Kubilius je v kontakte so všetkými štátmi na východnom krídle. Všetky členské štáty sú znepokojené,“ povedal Regnier.

K rokovaniam sa popoludní vyjadril aj minister obrany SR Robert Kaliňák. O protidronovej ochrane na východnom krídle EÚ sa podľa neho ešte len začína hovoriť. Uviedol, že z projektu „nikto nikoho nevylúčil“.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Ministerstvo hospodárstva malo tajiť obchodovanie so zbraňami, prispieva to ku genocíde, tvrdí Amnesty International Slovensko

 

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Ruský kanibal Alexander znásilnil dievčatá, mali sa navzájom rozštvrtiť. Jeho mama varila a jedla ich mäsoRuský kanibal Alexander znásilnil dievčatá, mali sa navzájom rozštvrtiť. Jeho mama varila a jedla ich mäso
Jozef žil v Škótsku: Mesačný plat je tu okolo 3-tisíc eur. Život je drahší ako na Slovensku. Toto u nás funguje lepšieJozef žil v Škótsku: Mesačný plat je tu okolo 3-tisíc eur. Život je drahší ako na Slovensku. Toto u nás funguje lepšie
Má už 31 rokov a nevšimli sme si ich: Prekvapí vás, aké očividné chyby v sitkome Priatelia urobili tvorcoviaMá už 31 rokov a nevšimli sme si ich: Prekvapí vás, aké očividné chyby v sitkome Priatelia urobili tvorcovia
Slovenskom sa šíri nebezpečné ochorenie: Čo robiť, keď sa nakazím a musím potom ostať v karanténe? Pozrite si prehľadSlovenskom sa šíri nebezpečné ochorenie: Čo robiť, keď sa nakazím a musím potom ostať v karanténe? Pozrite si prehľad
Je veľká ako dve futbalové ihriská a hýri prepychom: Najväčšia jachta na svete je plná záhad, jej hodnota vás šokujeJe veľká ako dve futbalové ihriská a hýri prepychom: Najväčšia jachta na svete je plná záhad, jej hodnota vás šokuje
Čo je to generálny štrajk, budeme musieť ísť do práce? Pozrite si, čo by sa mohlo diať 17. novembra (otázky a odpovede)Čo je to generálny štrajk, budeme musieť ísť do práce? Pozrite si, čo by sa mohlo diať 17. novembra (otázky a odpovede)
Spala som v hosteli za 15 eur: Po stenách lozili červy, zo zápachu záchoda mi bolo nevoľno. Našla som niečo strašnéSpala som v hosteli za 15 eur: Po stenách lozili červy, zo zápachu záchoda mi bolo nevoľno. Našla som niečo strašné
Anna zarába mesačne desiatky tisíc, na OnlyFans ukáže za 26 eur prsia. Weisenbacher hovorí o genocíde v GazeAnna zarába mesačne desiatky tisíc, na OnlyFans ukáže za 26 eur prsia. Weisenbacher hovorí o genocíde v Gaze
Josefína je súkromná hygienička: Ak vidíte toto v reštaurácii, radšej tam nejedzte. Je to all inclusive pre baktérieJosefína je súkromná hygienička: Ak vidíte toto v reštaurácii, radšej tam nejedzte. Je to all inclusive pre baktérie
Obete hrýzol, znásilňoval a po smrti fotil v explicitných pózach. Zabil najmenej 100 ľudí a vyhral zoznamovaciu súťažObete hrýzol, znásilňoval a po smrti fotil v explicitných pózach. Zabil najmenej 100 ľudí a vyhral zoznamovaciu súťaž
Ubytujete sa tu za 44 eur na noc: Navštívili sme európske mesto, ktoré je jesenným klenotom. Toto všetko sme zažili zadarmoUbytujete sa tu za 44 eur na noc: Navštívili sme európske mesto, ktoré je jesenným klenotom. Toto všetko sme zažili zadarmo
Rada FPU v tichosti odklepla masaker kultúry: Sme odhodlaní ďalej sa brániť pred politickými útokmi, odkazuje ViskupičRada FPU v tichosti odklepla masaker kultúry: Sme odhodlaní ďalej sa brániť pred politickými útokmi, odkazuje Viskupič

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Zobraziť viac