Trik, ktorý vám ukáže, ako zapnúť v hoteli elektrinu bez karty od dverí. Stačí urobiť jednoduchú vec

Martin Kalinčák
Ubytovanie v hoteli po spoznaní tohto triku bude ešte príjemnejšie.

Niektorí si možno povedia, že nejde o žiadnu novinku, iní ho ale ocenia, pretože je až prekvapivé, koľko ľudí o tomto triku nemalo ani potuchy. Aj vás vždy hnevalo, že ste na fungovanie elektriny v hoteli museli vždy používať kartičku, ktorú vám dali pri ubytovaní na recepcii? To je už minulosť.

Stretol sa s tým každý. Pri ubytovaní v hoteli ste pravdepodobne už nie raz dostali namiesto kľúčov kartičku o veľkosti tej bankomatovej. Tá slúži nielen na odomykanie dverí hotelovej izby, ale nutné ju bolo vložiť aj do špeciálneho zariadenia, aby bola v priestore funkčná elektrina.

Čo ale možno bude pre niekoho prekvapením, je fakt, že karta, ktorú ste dostali na to, aby ste sa do izby vedeli dostať, nie je výhradne určená aj na zapínanie elektriny.

Popravde, do tohto zariadenia môžete vložiť prakticky akúkoľvek kartičku rovnakej veľkosti (samozrejme, mimo kariet s čipom, ktoré do zariadenia neodporúčame vkladať), napríklad tú z vernostných programov ktoréhokoľvek obchodného reťazca. Elektrina tak zostane zapnutá.

To hotelovým hosťom otvára nespočet možností, keďže mnohí si naozaj myslia, že do zariadenia je, resp. bolo nutné vkladať len kartu vydanú hotelom a po jej vybratí zo zariadenia elektrina v izbe v dôsledku úspornému režimu zrazu prestala ísť.

Ubytovaní hostia tak z izby nemohli odísť a nechať si v nej napríklad nabíjať mobilný telefón alebo notebook, keďže ten sa nenabil. S týmto trikom však môžete pokojne izbu opustiť aj bez smart zariadenia. To sa totiž nabije, aj keď z izby odídete aj s kartičkou, ktorá je určená najmä na odomykanie dverí.

