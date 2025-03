Tréner psov nám prezradil, akú chybu robí takmer každý majiteľ a ani o tom nevie: Toto je najväčší mýtus vo výcviku

Každý majiteľ psa sa chce o svojho štvornohého priateľa postarať čo najlepšie. Nie vždy si však uvedomujeme, že niektoré naše každodenné návyky môžu mať negatívny vplyv na správanie našich psov. Renomovanému trénerovi sme položili otázku, aké chyby robí takmer každý majiteľ. Jeho odpoveď vás prekvapí.

Najznámejší slovenský tréner psov Juraj Ferko, ktorého preslávili televízne relácie Miláčikovo, Priateľ pes, Najvernejší a Neposlušní, nám v našom rozhovore prezradil, akú chybu robí takmer každý majiteľ psa, pričom o tom ani nevie.

Tieto chyby robí takmer každý majiteľ psa

Jednou z najväčších chýb, ktoré robí takmer každý majiteľ je, že podlieha požiadavkám svojho psa. „Najčastejšou chybou je, že človek poslúcha svojho psa, napríklad, kam potiahne pes na vôdzke, tam ide majiteľ, alebo keď robíme psovi vrátnika na terasových dverách do a zo záhrady. Prípadne, ak sa s ním hráme vždy, keď prinesie hračku,“ povedal pre interez Juraj Ferko.

Tento prístup síce nevyzerá ako niečo vážne, no v skutočnosti ide o správanie, ktoré narúša hierarchiu v domácnosti a spôsobuje, že pes začína preberať kontrolu nad majiteľom.

Okrem toho existujú aj bežné návyky, ktoré môžu z dlhodobého hľadiska poškodiť výcvik psa. „Častou chybou je aj to, že nás pes ráno budí a my to v ňom podporujeme, alebo aj to, že mu dáme zo stola nejakú trošku nášho jedla,“ dodal Ferko.

Veľkým problémom je aj opakovanie povelov, alebo spôsob chôdze na vôdzke. Mnoho majiteľov necháva vôdzku napnutú, čo spôsobuje, že pes ťahá, alebo ho naopak ťahá majiteľ. Podľa trénera je ideálne udržiavať vôdzku voľnú. Pretože keď sa vôdzka napína, pes cíti tlak, čo môže mať za následok jeho nepohodlie a nervozitu.

Toto je najväčší mýtus vo výcviku psa

Podľa trénera je najväčším mýtom, že výcvik psa je založený len na odmenách. „Som presvedčený o tom, že je to nereálne, už len pri predstave situácie, že idem po chodníku a pes by mi skočil pod auto, keby som nepotiahol vôdzkou,“ uviedol Ferko. Výcvik psa musí byť preto kombináciou motivácie a obmedzení, nemôže byť založený len na maškrtách.