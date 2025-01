Tréner psov Juraj Ferko: Toto je chyba, ktorú robí každý majiteľ. Pitbulla by som označil za rodinného psa

„Myslím si, že vďaka technológii profesia tréner psov úplne stratí svoj význam,“ povedal Juraj Ferko, ktorý je už viac ako 20 rokov profesionálny psí kouč, pričom vychoval cez 10-tisíc psov. Juraj Ferko nám v rozhovore prezradil, aká je najčastejšia chyba, ktorú robí takmer každý majiteľ psa, a pritom si to ani neuvedomuje. Tiež nám odhalil, čo si myslí o ostnatom a elektrickom obojku, ale aj o obojku, vďaka ktorému by mali psy vedieť rozprávať.

Juraj Ferko je najznámejší slovenský tréner psov, ktorý cvičí týchto obľúbených domácich miláčikov už od roku 1999, je zakladateľom výcvikovej školy Doggie. Preslávili ho viaceré televízne relácie ako Miláčikovo, Priateľ pes, Najvernejší a Neposlušní.

Aké sú najčastejšie chyby, ktoré robia majitelia psov pri výcviku, možno také, ktoré sú úplne bežné, robí ich takmer každý, a pritom si ani neuvedomuje, že ich robí a že je to chyba?

Najčastejšou chybou je, že človek poslúcha svojho psa, napríklad, kam potiahne pes na vôdzke, tam ide majiteľ, alebo keď robíme psovi vrátnika na terasových dverách do a zo záhrady. Prípadne, ak sa s ním hráme vždy, keď prinesie hračku.

Existujú nejaké malé každodenné návyky alebo zvyky, ktoré majitelia psov robia a ktoré môžu v dlhodobom horizonte negatívne ovplyvniť správanie ich psa?

Pokojne by sme mohli do tejto kategórie zaradiť to, že nás pes ráno budí a my to v ňom podporujeme, prípadne opakovanie povelov, alebo aj to, že mu dáme zo stola nejakú trošku nášho jedla. Veľkou a častou chybou je, že pri chôdzi na vôdzke udržujeme vôdzku napnutú, teda buď sa necháme ťahať, alebo my vlečieme psa.

