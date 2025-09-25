Transparent s nápisom „Putin, vojnový zločinec“ má dohru: Riaditeľka múzea dostala v Rusku 10 rokov väzenia

Foto: X/Sunset Frog - Parapluie nucléaire

Nina Malovcová
TASR
Odsúdili ju v Rusku v jej neprítomnosti.

Súd v Rusku odsúdil riaditeľku múzea v estónskom meste Narva na desať rokov odňatia slobody za „šírenie dezinformácií o ruskej armáde a rehabilitovanie nacizmu.“ S odvolaním sa na ruské nezávislé médiá o tom vo štvrtok informovala britská stanica BBC a estónsky spravodajský web ERR, píše TASR.

Súd v Moskve vyniesol svoj verdikt v neprítomnosti obžalovanej. Okrem straty slobody Marii Smorževskihh-Smirnovovej aj na päť rokov zakázal spravovať webové stránky. Prokuratúra pre odsúdenú žiadala vyšší trest – 12 rokov väzenia. Smorževskihh-Smirnovová je od leta 2024 na zozname osôb, po ktorých pátra ruské ministerstvo vnútra.

Bilbord proti Putinovi

V Rusku bola Smorževskihh-Smirnovová obvinená v súvislosti s tým, že 9. mája v rokoch 2023 a 2024 bola nápomocná pri tom, keď bol na hradbách Narvského hradu, v ktorom sa nachádza aj múzeum, vyvesený bilbord s vyobrazením ruského prezidenta Vladimira Putina a nápisom Putin – vojnový zločinec“ v angličtine.

Transparent bol viditeľný aj v ruskom meste Ivangorod, ktoré sa rozprestiera na opačnom brehu rieky Narva tvoriacej prirodzenú hranicu medzi Estónskom a Ruskom. Spomínaná kampaň Narvského múzea sa začala v roku 2023 po tom, čo bola na brehu Narvy v ruskom Ivangorode nainštalovaná veľkoplošná obrazovka, na ktorej sa smerom na estónsku stranu vysielal koncert ku Dňu víťazstva so sovietskymi a ruskými vlasteneckými piesňami.

