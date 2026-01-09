Tragický požiar vo Švajčiarsku, pri ktorom zomrelo 40 ľudí: Jedného z majiteľov baru vzali do väzby

Aktuálna správa
Tomáš Mako
TASR
Spolumajiteľa baru po výsluchu vzali do väzby.

Jacques Moretti, spolumajiteľ baru Le Constellation vo švajčiarskom lyžiarskom stredisku Crans-Montana, kde počas novoročných osláv prišlo pri požiari o život 40 ľudí, bol v piatok po výsluchu na prokuratúre vzatý do väzby.

Vypočutá bola aj jeho manželka Jessica, ktorú však prepustili. Pre agentúru AFP a denník Le Figaro to potvrdil zdroj blízky vyšetrovaniu, informuje TASR.

Správu aktualizujeme.

