Požiar, ktorý zabil 40 ľudí, má právnu dohru: Pozostalí sa obrátili na prokuratúru, hovoria o vine bez výnimky

Nina Malovcová
TASR
Rodiny obetí podali žalobu na prokuratúre.

Rodiny ľudí, ktorí počas silvestrovských osláv zahynuli alebo utrpeli zranenia pri požiari v bare Le Constellation vo švajčiarskom lyžiarskom stredisku Crans-Montana, podali žalobu na švajčiarskej prokuratúre.

Vo štvrtok to pre agentúru Reuters potvrdil právnik zastupujúci pozostalých, informuje TASR. „Rodiny podali sťažnosť a pripojili sa ku konaniu ako žalobcovia. (Prokurátori) tieto žiadosti prijali,“ uviedol Romain Jordan, právnik so sídlom v Ženeve.

Vyšetrovanie sa týka majiteľov baru

Nešpecifikoval však cieľ právnej sťažnosti, len dodal, že je „proti všetkým, bez výnimky“. Trestné vyšetrovanie v súvislosti s požiarom v Crans-Montane sa týka iba majiteľov baru, ktorí sú podozriví z trestných činov vrátane zabitia z nedbanlivosti.

Švajčiarske úrady v utorok priznali, že za posledných päť rokov sa nerobili pravidelné kontroly požiarnej bezpečnosti v bare Le Constellation. Na Nový rok tam pri požiari zomrelo 40 ľudí a ďalších 116 utrpelo zranenia.

