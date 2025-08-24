Tragédia v Bratislave: Po zrážke s električkou prišiel o život cyklista, záchranári mu už nedokázali pomôcť

Foto: Facebook/ Polícia SR - Bratislavský kraj

Petra Sušaninová
TASR
Cyklista zraneniam na mieste podľahol.

Nedeľná dopravná nehoda v bratislavskej Petržalke v blízkosti zastávky električky Zrkadlový háj si vyžiadala jednu obeť. Cyklista pri nej zahynul po zrážke s električkou. TASR o tom informovala hovorkyňa bratislavskej krajskej polície Katarína Bartošová.

„Podľa doterajších informácií tu došlo k stretu električky s cyklistom, ktorý práve prechádzal cez koľajisko. Osemdesiatpäťročný cyklista utrpel pri zrážke zranenia, ktorým na mieste podľahol,“ priblížila. Bratislavskí dopravní policajti v súčasnosti vykonávajú potrebné úkony pri dokumentovaní dopravnej nehody.

